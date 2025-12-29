Santa Cruz apresenta reajustes em plano de sócios com check-in incluso
Após repercussão negativa, Tricolor promoveu mudanças nas categorias
O Santa Cruz repensou a última proposta do seu novo plano de sócios e apresentou, nesta segunda-feira (29), reajustes e acréscimos nas categorias. Grande demanda do torcedor, o clube também voltou com a opção de check-in, em que os sócios possuem direito a ingresso gratuito para os jogos.
Vale destacar que o Santa Cruz vai mandar seus jogos em 2026 na Arena de Pernambuco, uma vez que o Arruda está passando por reformas; portanto, o novo sócio coral foi pensado na realidade do clube para a próxima temporada.
Desta vez, outras duas categorias foram inclusas. Primeiro, o Sócio Voz do Povo (R$ 79,90 para no plano anual ou R$ 862,92 no pagamento à vista). O plano possibilita acesso via check-in em quase todos os setores da Arena de Pernambuco, com exceção da Arquibancada Inferior Oeste.
Por sua vez, o Voz do Povo Premium (R$ 119,90 no plano anual ou R$ 1.294,92 no pagamento à vista) garante check-in em todos os setores de arquibancada da Arena. As categorias também garantem sorteios para visita ao vestiário, camarotes, cercadinhos próximo ao campo de jogo e participações em coletivas.
A proposta anterior apresentava apenas duas categorias: Sócio Coral Povão Tricolor (R$ 19,14) e Sócio Coral Fiel Tricolor (R$ 49,90 para pagamento anual). Os planos seguem ativos, com o mesmo valor e os mesmos benefícios.