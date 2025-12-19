A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz apresenta Vitinho, que chega com status de promessa Em 2025, Vitinho fez sete partidas com o time principal do Bahia

O Santa Cruz apresentou nesta sexta-feira (19), o atleta Vitinho, formado nas divisões de base do Bahia e com retrospecto de Seleção Brasileira de base. Sendo visto com grande expectativa pela torcida coral, o jogador afirmou que pode fazer mais de uma função no ataque.

“Eu não tenho uma posição preferida. Comecei minha carreira jogando no meio-campo, mas ao decorrer do tempo fui evoluindo também para jogar em outras posições”, iniciou.

“Então, fui jogando mais pelas beiradas, mas sigo atuando normalmente nas duas funções, tanto pelo meio, quanto pelas pontas. Assim como o professor quiser me utilizar, estarei pronto para fazer da melhor forma”, se mostrou à disposição o jovem de 21 anos.

Em 2025, juntando Estadual e Copa do Nordeste, o jogador somou sete jogos com a camisa do Tricolor de Aço. Os momentos mais importantes foram as participações nas finais contra o Confiança, que rendeu o título para a equipe baiana.

Garantido que soube aproveitar os poucos momentos que teve disponível, Vitinho garantiu que a bagagem que tem no Bahia credencia para vestir também a camisa do Santa.

“Vim de um clube que a torcida é gigante também, tem uma grande cobrança, então isso me ajudou muito na minha formação e espero poder ajudar o Santa Cruz da melhor forma possível”, refletiu.



