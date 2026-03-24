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Futebol Pernambucano Santa Cruz apresenta Zé Mário, jogador que retorna a Pernambuco após 12 anos: "feliz pelo convite" Atleta já trabalhou com Claudinei Oliveira e garantiu fazer várias funções em campo

O Santa Cruz apresentou nesta terça-feira (24), o jogador Zé Mário, atleta de 34 anos, que tem no currículo passagens por Náutico e Sport, ambas no ano de 2014, há 12 anos. Nesse retorno ao estado de Pernambuco, o jogador reflete que conserva as mesmas características de jogo, mas que se vê mais pronto no momento.

“Voltando para Recife 12 anos depois, onde tive momentos bons e alguns não tão bons assim. Eu volto um jogador com basicamente as mesmas características, só que um pouco mais maduro, mais cascudo, por ter passado por vários times desde então na carreira

Quando chegou ao Náutico, vindo de empréstimo do Internacional, Zé Mário se destacou jogando no meio campo, por vezes sendo um segundo volante, em outros momentos como um meia.

Funções

Contudo, essa não vem sendo a função que o jogador vem desempenhando nos últimos anos de carreira, passando a atuar mais pelos lados do campo. Chegando como lateral-esquerdo, deve disputar, a princípio, vaga com Alex Ruan.

“Me considero um jogador polivalente, consigo jogar por dentro [volante/meia] e pela lateral. Acabei jogando de meia até a Pandemia da Covid-19, depois desse período, no primeiro campeonato que joguei, em um contexto que não tinha muito jogadores, o lateral-esquerdo do meu time [Ypiranga-RS] se machucou e o único canhoto do time era eu, nisso acabei entrando e marcando dois gols no Grêmio, ficando na posição”, começou a relembrar.

“[jogar de lateral] foi um acaso, porque quando joguei aqui em 2014, jogava de segundo volante e meia, às vezes, de extremo, mas fui me adaptando na nova função, agora estou jogando nessa posição também”, concluiu o polivalente Zé Mário.

Experiência

Jogador de grande bagagem na disputa da Série C, acredita que terá condições de ajudar o Santa a conquistar o sonhado acesso à Segunda Divisão e revelou que já trabalhou com o técnico Claudinei Oliveira.

“Já trabalhei com o Claudinei, ele sabe que pode contar comigo em várias funções, mudanças de sistema, vim para agregar e vou fazer o possível para conquistar o acesso à Série B”, disse.

A estreia do Santa Cruz na Série C será diante do Itabaiana, no dia 6 de abril, numa segunda-feira, às 20h. Até o momento, o jogo está marcado para a Arena de Pernambuco, mas o clube segue trabalhando para conseguir os laudos e começar a competição no Arruda, aqui que com limitações.

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