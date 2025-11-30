Dom, 30 de Novembro

SAF

Santa Cruz aprova implementação da SAF com mais de 98% dos votos a favor

Assembleia Geral Extraordinária somou 1152 votos de aprovação e apenas dez de rejeição

O Santa Cruz realizou neste domingo (30), a Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

Os sócios do Santa Cruz aprovaram, neste domingo (30), a implementação da SAF e a alteração estatutária do clube, por meio da Assembleia Geral Extraordinária (AGE). 

Em resumo, 1152 sócios aprovaram a proposta de implementação da SAF, contra apenas dez rejeições, um nulo e 13 abstenções.

Protocolos
A votação dos sócios foi basicamente o último estágio antes da aprovação da SAF e da venda dos 90% ações do clube. Agora, restam apenas protocolos até a implementação defintiva.

Com a proposta aceita pelo corpo de sócios, o clube tem até cinco dias após a aprovação para convocar uma nova reunião no Conselho Deliberativo (CD) para ratificar a operação. Esse novo processo terá até oito dias úteis de sua convocação.

Ocorrendo a sinalização positiva do CD, o clube terá até cinco dias para entrar com o protocolo nos autos do processo da Recuperação Judicial.

