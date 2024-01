A- A+

Santa Cruz Santa Cruz aproveita mando de campo e chega com respaldo para sequência difícil no Pernambucano A Cobra Coral vai enfrentar os principais rivais, além do Retrô, nas três próximas rodadas do Estadual

O Santa Cruz fez valer o mando de campo nos dois primeiros jogos do Campeonato Pernambucano e chega com respaldo para uma sequência difícil nas próximas rodadas do Estadual. Após vencer Maguary e Flamengo de Arcoverde no Arruda, a Cobra Coral terá pela frente os principais rivais- além do Retrô.

O próximo adversário do Santa Cruz já é o Clássico das Multidões contra o Sport, na Arena de Pernambuco. Vai ser o primeiro jogo do Tricolor como visitante na competição e vai encarar o rival machucado após goleada para o Retrô.

Depois do clássico, o Santa Cruz entra em campo pela quarta rodada contra o Retrô, no Arruda, e depois pega o Náutico- novamente dentro de casa.

Na entrevista coletiva pós-vitória contra o Flamengo de Arcoverde, o técnico Itamar Schülle ponderou que todos os jogos do Estadual são difíceis e serão tratados como decisões.

"Nós já tivemos dois jogos muito difíceis contra o Maguary, que é uma equipe muito forte. Foi difícil vencer e eu tenho certeza que vai vender muito caro cada jogo pelo elenco que tem. Contra o Flamengo-PE para nós era uma decisão e assim encaramos ela", iniciou.

"Não só esses três jogos da sequência, mas todos vão ser difíceis. Amanhã começamos a preparar e pensar nesse primeiro jogo que teremos. O espaço para treino não existe, o que temos é para recuperar os atletas. Vamos viver jogo a jogo, decisão em decisão", completou.

O Clássico das Multidões acontece neste sábado (20), às 16h30, na Arena de Pernambuco. O elenco do Santa Cruz já se reapresentou na manhã desta quinta-feira (18) para iniciar a preparação.

Confira a entrevista completa:

