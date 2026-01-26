Santa Cruz: árbitro relata em súmula arremesso de objetos durante Clássico das Emoções
Súmula da partida registra objetos lançados no gramado em dois momentos
Inconformados com o resultado do placar no Clássico das Emoções, vários torcedores do Santa Cruz arremessaram objetos no gramado da Arena de Pernambuco. O árbitro da partida, Rodrigo Pereira, registrou em súmula os ocorridos, no último domingo (25).
Confronto que contou com torcida única, apenas tricolores estiveram presentes no estádio, casos de objetos atirados no gramado, como copos e garrafas, puderam ser observados ainda durante o primeiro tempo de jogo.
Mas foi durante o segundo tempo, nos momentos em que o Náutico ampliou o placar da partida, que os casos mais graves aconteceram e foram registrados.
Confira as observações do árbitro Rodrigo Pereira no primeiro clássico das Emoções de 2026:
Vale registrar que ao ter o ocorrido registrado na súmula, o clube infrator é denunciado. Baseadas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), as punições podem variar entre multas financeiras de R$ 100 a R$ 100 mil, além de perda de mando de campo (um a dez jogos) ou jogar com os portões fechados.
O próximo compromisso do Santa será de portões fechados, mas não tem relação direta com alguma punição. Como a Arena de Pernambuco receberá um grande evento no final de semana, impossibilitando a utilização da praça esportiva.
Dessa forma, o Santa mandará o jogo no estádio do Arruda, que não tem os laudos necessários para receber público. O confronto será na próxima quarta-feira (28) , às 16h, diante do Jaguar.