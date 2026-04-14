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Análise Santa Cruz: Arena Batistão surge como palco 'perfeito' para maior assertividade Tricolor visita o Confiança no próximo sábado (18), em busca de aproveitar a oscilação do adversário e conquistar a segunda vitória na Série C

O Santa Cruz vem em um processo de crescimento e apresentou uma evolução de desempenho nas duas primeiras partidas da Série C, tanto na vitória por 1x0 contra o Itabaiana, quanto no empate por 1x1 contra o Floresta.

Ainda assim, um fator determinante acabou por atrapalhar o desempenho do elenco de Claudinei Oliveira nas duas partidas: o gramado. Na estreia contra o Itabaiana, na Arena de Pernambuco, as fortes chuvas e o terreno castigado após eventos, fizeram com que o Santa precisasse de mais transpiração do que inspiração.

Já contra o Floresta, no Domingão, o gramado alto, além de bastante molhado pelas chuvas, tirou muito da velocidade do jogo, uma das principais propostas do novo time de Claudinei.

Ainda assim, o plantel mostrou capacidade de adaptação ao que o jogo pediu. Os dois gols do Tricolor vieram de lances de cruzamento da área, mas que fugiram de simples chuveirinhos, mostrando o repertório do time.

No gol que decretou o empate diante do Floresta, Wagner Balotelli apareceu como elemento surpresa pelo lado esquerdo, para encontrar Tiago Marques na área. Ainda mais, o movimento do centroavante lembrou muito o gol de Marquinhos na estreia, atacando o espaço e antecipando a defesa para mandar para o fundo da rede.

Batistão

Reconhecido como um dos melhores gramados do Nordeste, a Arena Batistão poderá dispor do cenário ideal para o Santa jogar com a bola nos pés e em trocas rápidas. Diante do Confiança, no próximo sábado (18), às 16h, a Cobra Coral tentará segurar o status de invicto e uma nova vitória na competição.

O Dragão Proletário não iniciou bem na Terceira Divisão. Nos dois jogos que fez até aqui, o time comandado por Cláudio Caçapa acabou sendo derrotado pelo placar de 1x0, diante do Amazonas e do Caxias, adversário da última rodada.

Escalação

Um detalhe em que o Santa Cruz poucas vezes conseguiu realizar na temporada, mas que o técnico Claudinei Oliveira poderá repetir, será a mesma formação pelo terceiro jogo consecutivo.

A situação de maior preocupação passa pelo lateral-esquerdo Zé Mário, que apresentou um maior desgaste durante a última partida. O Santa Cruz ainda não apresentou nenhum relatório médico da condição do atleta.

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