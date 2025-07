Santa Cruz: CBF confirma duelo contra o Treze na Arena de Pernambuco

A- A+

O Santa Cruz não estará no seu palco tradicional neste domingo (27), às 16h. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o jogo contra o Treze, válido pela 14ª rodada da Série D será disputado na Arena de Pernambuco.

A solicitação da alteração partiu do próprio Santa Cruz e foi publicada nesta terça-feira (22). Neste ano, o clube atuou duas vezes no estádio da Copa do Mundo, mas como visitante: na vitória por 4x0 contra o Jaguar e no empate em 0x0 contra o Maguary, ambos pelo Pernambucano.

Mas dessa vez, o confronto marcará o retorno da Cobra Coral ao estádio como mandante. A última vez que aconteceu foi em 6 fevereiro 2022, quando bateu o Íbis pelo placar de 3x0, no Campeonato Pernambucano daquele ano.

Arruda

Sofrendo com problemas de ordem estrutural, o estádio do Arruda está liberado apenas com 50% da sua capacidade máxima. Assim, o público total permitido é de um pouco mais de 30 mil torcedores. Na Arena de Pernambuco, o público máximo é de 45 mil pessoas.

No último jogo disputado no Arruda, contra o Santa Cruz de Natal, diversos torcedores registraram as condições do estádio tricolor e denunciaram por meio das redes sociais. As imagens apresentaram concretos das arquibancadas superior desabando e ferragens expostas.

Estádio do Arruda não receberá a última partida do Santa Cruz na fase de grupos da Série D - Foto: Rafael Vieira/FPF

O presidente da Comissão Patrimonial do clube, Adriano Lucena, havia informado que 'medidas paliativas' estavam sendo realizadas e que uma equipe de arquitetos e engenheiros fizeram uma vistoria interna.

Por meio de nota, o Santa Cruz informou que a venda de ingressos será iniciada nesta quarta-feira (23), no site da Futebol Card. A empresa também fará a operação de acesso à Arena com leitura da biometria facial.

A diretoria do Santa Cruz ainda informou que não definiu se os jogos do mata-mata serão realizados na Arena. O duelo contra o Treze poderia ter um caráter de 'teste' para isso.

Procurada pela Folha de Pernambuco, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) não retornou os questionamentos sobre uma possível operação do Metrô do Recife, no próximo domingo (27).

Veja também