Futebol Para aumentar confiança na Série D: confira todos os jogos do Santa Cruz na Arena de Pernambuco Estádio de São Lourenço da Mata será palco do duelo da volta do Tricolor com o Sergipe sábado (9), pela segunda fase do mata-mata da Série D

A Arena de Pernambuco receberá, pela 54ª vez, um jogo do Santa Cruz. No sábado (9), o Tricolor recebe o Sergipe, pelo duelo da volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Na ida, em Aracaju, a Cobra Coral foi derrotada por 2x1 e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de fase ou um para levar o confronto para as penalidades. A Folha de Pernambuco detalha abaixo todos os duelos que o clube disputou em São Lourenço da Mata.

Dos 53 jogos realizados na Arena, o Santa Cruz venceu 26. Nos demais, foram 18 empates e nove derrotas. Um aproveitamento de 60,3%. O primeiro confronto no estádio foi no dia 15 de março de 2014, contra o Porto, vencendo por 4x0, pelo Campeonato Pernambucano. O mais recente foi neste ano, contra o Treze, na Série D, ganhando por 3x0.

Como mandante, o Santa Cruz tem 15 vitórias, 10 empates e apenas três derrotas (65,4% de aproveitamento). Como visitante, o Tricolor possui 11 triunfos, oito resultados de igualdade e quatro tropeços (59,4%).

Ao todo, o Santa Cruz balançou as redes 89 vezes na Arena. As goleadas por 4x0 perante Porto e Belo Jardim, ambas pelo Pernambucano, foram as vitórias mais elásticas. Em contrapartida, o Tricolor tomou 48. A derrota por 3x0 para o Vitória, no Estadual de 2019, foi o tropeço mais sofrido.

No recorte dos clássicos, foram 19 ao todo, sendo quatro das Multidões, contra o Sport, e 14 das Emoções, perante o Náutico. Nos jogos com o Leão, os primeiros dois foram pela Sul-Americana de 2016, com um empate em 0x0 e uma vitória por 1x0. Depois, dois empates sem gols (um pelo Pernambucano e outro pela Copa do Nordeste), além de uma derrota por 2x1 no Estadual.

O Santa Cruz enfrentou o Retrô três vezes na história na Arena de Pernambuco. A primeira foi no Pernambucano de 2021, vencendo por 3x2. A segunda teve triunfo coral por 2x1, pela Série D de 2022. Na mais recente, no Estadual de 2023, empate em 1x1.

Confiança

O técnico Marcelo Cabo demonstrou confiança no desempenho do Santa na Arena de Pernambuco para sair com a classificação à próxima fase.

“Tudo está em aberto. Somos muito fortes na Arena e com certeza vamos classificar lá. Isso é uma convicção minha como treinador. Tivemos a metade de uma final (no duelo de ida) e agora jogaremos outra metade diante do nosso torcedor. Vamos colocar 40, 45 mil pessoas lá e sabemos o quanto somos fortes”, afirmou o técnico Marcelo Cabo.

