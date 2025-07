A- A+

Futebol Santa Cruz: Ariel Nahuelpán será poupado para o mata-mata, revela Marcelo Cabo Argentino deverá fazer sua estreia no primeiro jogo do mata-mata

O Santa Cruz assumiu uma postura de ter calma com a estreia de Ariel Nahuelpán, centroavante recém-contratado pela Cobra Coral. O jogador não será utilizado neste domingo (27), contra o Treze, pela última rodada da fase de grupos da Série D e está sendo preparado para o mata-mata.

O planejamento foi divulgado pelo treinador Marcelo Cabo. Ariel fez a sua última partida há mais de dois meses e estava em um processo de pré-temporada na Indonésia. O jogador já teve algumas sessões de treinamentos no Arruda.

"Optamos por não o levar ao jogo para prepará-lo melhor e a gente entendeu que mais dez dias vai ser benéfico, decidimos dar mais sessões de treinamentos para que ele esteja numa condição melhor no primeiro jogo do mata-mata", revelou o treinador.

Opção

A procura por Ariel no mercado foi para sanar uma lacuna que o time tricolor tinha com atacantes de referência. Cabo afirmou que planeja utilizá-lo ao lado de Thiago Galhardo. “A gente estava procurando um atacante deste perfil - de referência -, um contraponto do Thiago (Galhardo)", iniciou.

“A gente irá utilizar o Ariel junto ao Galhardo, com o Thiago sendo aquele ‘dez e meio’, que é um misto de meia-atacante e segundo atacante, e o Nahuelpán como um homem de presença de área", afirmou.

O Tricolor entra em campo neste domingo (27), às 16h, diante do Treze, pela 14ª rodada da fase de grupos da Série D, na Arena de Pernambuco. O Santa precisa vencer e torcer por tropeços de Central e América-RN para conseguir terminar a fase na liderança do Grupo A3.





Veja também