A- A+

Decisão Santa Cruz: Ariel revela ansiedade, mas pede atenção em jogo que pode cravar acesso à Série C Duelo contra o América-RN será neste domingo (07), às 19h, na Arena das Dunas

O Santa Cruz está a 90 minutos de conquistar o principal objetivo da temporada: conquistar o acesso à Série C. Mesmo sendo um dos nomes mais experientes, o atacante Ariel revelou ansiedade para o início do jogo e pediu inteligência no confronto.

Com a vantagem de um empate, o jogador pregou a necessidade de ser competitivo e terminar o duelo sem sofrer gols.

"Dormi às 2h da manhã e acordei hoje sem alarme. Estamos ansiosos, mas esse jogo tem que ser muito inteligente da nossa parte, temos que realizar tudo que estamos fazendo ao longo da semana, uma partida competitiva e não podemos tomar gol para manter essa vantagem", disse.

Sendo o confronto mais importante dos últimos anos, Ariel afirmou que o elenco está unido e que todo esforço será deixado durante o duelo.

“É o último jogo antes do acesso, estamos numa guerra, precisamos ir com dores ou não. Confiamos no trabalho que o Marcelo Cabo vem aplicando dentro de campo, todos, mesmo aqueles que não estão jogando, estamos fazendo muita força para o grupo ser essa família".

Papel

O centroavante de 37 anos chegou especialmente para a disputa de mata-mata. Contudo, só conseguiu brilhar na última partida, quando marcou aquele que pode ser considerado como o gol do acesso.

O argentino celebrou o momento que está vivendo no Arruda e refletiu sobre a importância da vantagem para o confronto de volta.

"Estou feliz por ter feito aquele gol, acho que vai ficar na história do clube e também no coração do torcedor. Foi uma loucura o apoio que o grupo sentiu no jogo passado. O resultado foi um passo muito importante para todos", celebrou o atacante.

Apesar de ainda contar com poucos minutos dentro de campo, Ariel ressaltou que os companheiros estão fazendo um bom trabalho e revelou o apoio que o grupo vem passando uns aos outros.



"O Galhardo fez o gol no jogo contra o Sergipe e eu fiquei feliz por ele. No momento da substituição (contra o América), ele disse que eu iria decidir o jogo. Isso é um grupo, é a família que nós temos aqui. Ficamos com as coisas positivas"

Veja também