Santa Cruz arranca empate diante do Floresta com golaço de Renato e fica mais próximo do acesso
Cobrança de falta perfeita e gol anulado no último lance marcaram o movimentado duelo
Cabeça fria, saber fazer aquilo que se pede e maturidade dentro de campo. Essas foram várias das virtudes que o Santa Cruz teve para arrancar o empate em 1x1 diante do Floresta, fora de casa, neste sábado (26). Com mais um ponto no quadrangular, a classificação fica ainda mais perto e pode ser concretizada na próxima rodada, em casa, contra o Maringá.
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O duelo era encarado pelo time mandante como uma das últimas oportunidades para arrancar pelo acesso. Determinado para acabar com a festa tricolor, o Floresta finalizou logo aos 40 segundo com Caique, mas que Thiago Coelho espalmou.
Por mais de dez minutos, o Floresta se manteve no ataque e pressionou o Tricolor. Aos 13 minutos, por muito centímetros a bola não entrou. Garraty recebeu na linha de fundo e deu voltando, Caíque veio de frente carimbou a bola, mas William Alves bem posicionado tirou em cima da linha.
O gol já parecia maduro e veio no lance seguinte, aos 15 minutos. Caíque recebeu dentro da área, costurou a defesa e cruzou na outra trave, local onde Rafinha chegou fechando com velocidade e superou o gol de Thiago Coelho com uma cabeçada para abrir o placar.
O jogo perdeu em intensidade, mas mesmo assim o Santa não conseguia chegar com perigo. Do outro lado, aos 34 minutos, a Cobra Coral se safou após um gol do Floresta ser anulado por impedimento.
Três minutos depois, em um erro conjunto de Renato e William Alves, Rafinha ficou de frente para o goleiro, mas não caprichou e isolou por cima do gol.
Mudanças
Após os 15 minutos do intervalo, o Santa Cruz voltou com algumas mudanças para o segundo tempo. O novo sistema surtiu efeito e aos seis minutos, Renato foi na linha de fundo e cruzou encontrando Everaldo, o chute do camisa 37 foi defendido pelo goleiro adversário, na primeira finalização ao gol da Cobra Coral.
Por outro lado, o Floresta se posicionou para jogar nos erros e nos possíveis contra-ataques. Aos 22 minutos, Rafa Marcos teve uma dessas oportunidades e saiu de frente, mas Thiago Coelho fechou bem o ângulo e salvou.
A próxima oportunidade também foi do time da casa. Aos 28 minutos, Rafinha recebeu dentro da área, girou e soltou o pé, mas Thiago Coelho mostrou agilidade e defendeu com os pés.
Aos 39 minutos, Pedro Favela conquistou uma falta na entrada da área. Renato ficou responsável pela cobrança e com muita técnica colocou a bola no ângulo, sem chances para o goleiro Dheimison, um golaço no PV, deixando tudo igual.
Aos 42 minutos, mais um susto para o lado coral. Em mais um lance de bola parada, Islan entrou sozinho na área e cabeceou com muito perigo pelo lado da trave.
Nos minutos finais, Alex Ruan entrou muito duro em um adversário. A arbitragem, com o auxilio do VAR, expulsou o lateral-esquerdo. Na cobrança da falta, o Floresta chegou a marcar com o zagueiro João Victor, mas o árbitro de vídeo auxiliou novamente e anulou o gol cearense.
O resultado de empate também poderia garantir o Santa no Série B, mas desde que o Maringá perdesse em João Pessoa, contra o Botafogo-PB. O duelo entre paraibanos e paranaense foi bastante movimentado, mas acabou em 0x0 e um detalhe matemático ainda prende a Cobra Coral na Terceira Divisão.
Ficha técnica
Floresta 1
Dheimison; Cedric, Zulu, Islan, João Victor e Caique (Diego); Nonato, Jhony Douglas (Danrley) e Garraty (Thalisson); Rafa Marcos (Baianinho) e Rafinha (Matheus Lima). Técnico: Leston Jr.
Santa Cruz 1
Thiago Coelho; Thiago Ennes (Vini Hora), Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius (Matheus Melo); Silva (Willian Jr.), Pedro Favela, Renato, Everaldo (Thiago Marques) e João Pedro (Alex Ruan); Eron. Técnico: Cristian de Souza.
Local: Estádio Presidente Vargas (Fortaleza/CE)
Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)
Assistentes: Maria de Fátima Mendonça e Fernanda Félix da Silva (ambas AL)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartões amarelos: Jhony Douglas, Rafinha, Nonato, Baianinho e Matheus Lima (F) Matheus Vinícius e Pedro Favela (S)
Cartão vermelho: Alex Ruan (S)
Gols: Rafinha aos 15 do 1T (F) Renato aos 39 do 2T (S)