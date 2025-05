A- A+

Santa Cruz Santa Cruz: Arruda contará com biometria facial para a entrada em jogos O clube informou que o procedimento será obrigatório para todos que quiserem ir ao estádio em breve

O Santa Cruz anunciou nesta terça-feira (27) que o Arruda passará a contar com a biometria facial para a entrada dos torcedores no estádio, que está localizado na Zona Norte do Recife.

A Casa do Povo agora tem entrada com tecnologia!

A biometria facial chegou ao Arruda e o processo é simples e rápido!



Você pode fazer tudo pelo celular, de onde estiver.

Mas se tiver qualquer dificuldade, é só procurar atendimento presencial no Arruda.



Em breve, a… pic.twitter.com/iuDF2CMRzX — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 27, 2025

De acordo com o time, o método deve otimizar o tempo das filas e garantir uma ida mais segura para o público no Arruda.

A biometria deve ser feita através do site com o cadastro de um e-mail para o login e o CPF como senha. Em seguida, o torcedor deve preencher os seus dados e enviar uma foto com o rosto visível em um ambiente iluminado.

Com as informações confirmadas, os tricolores devem entrar no Arruda com a biometria facial.

Os sócios do clube podem acessar o site do Sócio Coral para realizar o procedimento. "O ideal é que todos os sócios adimplentes fizessem o cadastro essa semana", afirmou Ivan Júnior, assessor de comunicação do Santa Cruz.

Já os não-sócios devem entrar em no link geral.

O torcedor que não for sócio, TAMBÉM deve realizar o cadastro da biometria facial.



: https://t.co/kENZrLYutY https://t.co/X4N3FFaxtA — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 27, 2025

O Tricolor ainda informou que o processo será obrigatório para todos que devem entrar no estádio a partir do dia 14 de junho.



Veja também