A- A+

Tricolor do Arruda Santa Cruz recebe vistoria no Arruda e aguarda liberação para ampliar capacidade no clássico Capacidade atual do estádio é de 30 mil torcedores, mas o clube realizou obras de recuperação nos últimos dias e espera um aumento na liberação

O Santa Cruz recebeu uma vistoria do Corpo de Bombeiros para avaliar as intervenções realizadas no estádio do Arruda. O objetivo é ampliar a capacidade máxima permitida para o Clássico das Multidões, no próximo sábado (15), e para os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o estádio está autorizado a receber cerca de 30 mil torcedores, embora essa capacidade não esteja sendo utilizada em sua totalidade devido a medidas de segurança.

Com a expectativa de conseguir um aumento na liberação, o clube realizou diversas obras de recuperação, incluindo melhorias na estrutura da marquise, tanto no anel superior quanto no inferior, além de ajustes no fluxo de entrada e saída de torcedores.

De acordo com o presidente da Patrimonial do Santa Cruz, Adriano Lucena, a vistoria já foi realizada, mas o clube ainda aguarda a resposta do Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), que pode demorar devido às demandas durante o período pós-Carnaval.

Clássico das Multidões

Até o momento, 13 mil torcedores já garantiram presença no confronto contra o Sport, pela volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, no próximo sábado (15), às 16h30, no Arruda, de acordo com a última parcial divulgada pelo Santa Cruz.

Para avançar à final, o Tricolor precisará reverter a desvantagem de 2x0 sofrida no jogo de ida, vencido pelo Leão. Caso o placar agregado termine empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Veja também