A- A+

Arruda Santa Cruz: diretor exalta força do Arruda como uma das chaves para possível virada Tricolor precisa reverter uma desvantagem de dois gols, no próximo sábado (15), no Arruda

O Santa Cruz parece entender bem quais armas são necessárias usar, no próximo sábado (15), pelo jogo de volta da semifinal do Pernambucano. Diretor-executivo de futebol, Harlei Menezes, destacou a força do Arruda e espera que o clube possa contar com uma carga maior de torcedores diante do Sport.

No início desta semana, o Santa recebeu uma vistoria técnica do Corpo de Bombeiros, a fim de buscar a capacidade do estádio, que com o atual Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), comporta cerca de 30 mil torcedores. Se liberado, o clube pretende receber cerca de 40 mil.

"O Arruda é um estádio que pulsa e qualquer ganho em capacidade será importante. Poder ter uma presença maior do nosso torcedor será um ganho incalculável. Tomara que a gente tenha essa aprovação, resepeitando todas a normas de segurança, para que o torcedor traga toda a sua alegria, apoio e que possamos fazer uma grande vitória no sábado", comentou.

Arbitragem



Outro componente dos bastidores da decisão é o da arbitragem. Afirmando defender a utilização de árbitros de fora desdo o início, o executivo confirmou que será utilizado um quadro de fora do Estado e todo FIFA.

"A arbitragem de fora é aquilo que o Santa Cruz propôs desde o início da competição e externou para os clássicos. Virá um árbitro de fora, FIFA, foi um pedido da presidência e do Santa Cruz e teremos assim".

Veja também