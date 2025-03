A- A+

Arruda Santa Cruz não obtém ampliação de público no Arruda junto aos Bombeiros Tricolor terá disponibilidade do estádio para 30 mil pessoas

O Santa Cruz segue com a capacidade do Estádio do Arruda inalterada. Nesta quinta-feira (13), o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que o estádio tricolor permanece com a capacidade para 30 mil torcedores - por medidas de segurança, clube comercializa cerca de 28 mil ingressos.

A decisão ocorreu após a vistoria realizada na última terça-feira (11). Tricolor tentava liberação para até 40 mil de público.



Há cerca de um mês, o Santa Cruz iniciou um processo de reformas no Estádio do Arruda, além de melhorar a estrutura e disponibilizar mais conforto e segurança para os torcedores, o objetivo era bem claro: aumentar a capacidade do estádio.

Conforme divulgado pela Comissão Patrimonial, o clube fez ações de requalificação na arquibancada superior e melhorias no acesso ao Portão 10. Contudo, isso não foi suficiente para que os órgãos de segurança liberasse uma maior capacidade.

Por meio de nota, o CBMPE afirmou que o clube pode solicitar novas vistorias e revelou alguns dos critérios que são utilizados.

Destacamos que os clubes podem solicitar novas inspeções para reavaliação das condições de segurança e uma possível revisão da capacidade de público. Durante as vistorias, são analisados requisitos como o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico, além do progresso das adequações necessárias para a plena regularização dos estádios.

Neste sábado (15), às 16h30, o Arruda recebe o jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. Na última atualização das bilheterias, mais de 25 mil ingressos já tinham sido comercializados. Cobra Coral precisa vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis e três para avançar direta para final.

Veja também