Santa Cruz: artilheiro da temporada até aqui, Thiaguinho afirma estar vivendo melhor momento da vida

O Santa Cruz vem construindo alguns destaques na temporada, porém, dentro de campo, nenhum outro tenha chamado tanta atenção como Thiaguinho. Responsável por cinco gols até aqui na temporada, o camisa 17 é o principal artilheiro do time e celebra o bom momento que vive no Arruda, afirmando ser o melhor da sua vida.

Thiaguinho já tinha sido o artilheiro do Santa Cruz em 2024. Porém, na temporada passada, ao encerrar seu período de empréstimo no Tricolor, não conseguiu manter o mesmo desempenho que teve aqui com as outras camisas que acabou vestindo ao longo do ano.

Ao retornar ao Arruda em 2025, a princípio, o jogador não parecia indicar ter o mesmo status no elenco, tanto que iniciou o primeiro jogo do ano como reserva - uma lesão na pré-temporada também foi um complicador. Porém, Thiaguinho entrou no segundo tempo daquela partida contra o Treze, marcou um gol e nunca mais saiu do 11 inicial de Itamar Schülle.

Números

Até aqui, o Santa Cruz disputou nove partidas e o camisa 17 esteve à disposição em todas elas. Com 679 minutos somados em campo, o jogador já balançou as redes em cinco oportunidades, sendo o último gol na vitória contra o Central, no último domingo (16), no Arruda. Houve até uma polêmica sobre quem tinha feito o gol decisivo, ele ou Everton Felipe - FPF confirmou gol do centroavante -, mas o ponta afirma que o mais importante são os três.

“Independente quem tenha marcado (Thiaguinho ou Everton Felipe), o gol foi do Santa Cruz, o importante é a vitória, os três pontos, e se for do Everton, estou bastante feliz por ele por conta do primeiro gol dele com a camisa do Santa, é um cara merecedor e que trabalha bastante", comentou.

Thiaguinho é responsável por quase metade dos gols do Santa Cruz em 2025 - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Com apenas dois meses de jogos, toda a reta final do Pernambucano e a disputa da Série D pela frente, Thiaguinho já está bem próximo da melhor marcada artilheira da carreira. Em 2020, quando defendeu Jacuipense, ABC e Vila Nova, em 29 partidas, o ponta marcou nove gols.

Se mantiver o ritmo que está aplicando até aqui, no início da Série D já será possível de superar a marca de dez gols. “Estou bastante feliz, estou vivendo a melhor fase da minha vida aqui no Santa Cruz e é preciso seguir trabalhando para esse momento continuar bom”, iniciou.

“Eu tento jogar para equipe, procuro ajudar meus companheiros dentro de campo, assim o gol vai acontecer naturalmente, mas o importante é ajudar o grupo. Não tenho ansiedade para marcar gols, dentro do meu coração eu tenho o objetivo de ajudar o time e a partir disso tudo vai acontecendo", concluiu.

Concorrência

No final da semana passada, o Santa Cruz anunciou a chegada de Thiago Galhardo, experiente jogador de 35 anos e que já foi artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro. Thiaguinho comentou sobre a chegada do xará e a expectativa do grupo para vê-lo jogar pelo Tricolor.

“A gente está bastante feliz com a chegada dele, é um cara que pode nos ajudar bastante dentro do campo, bastante experiente e por isso pode nos dar muita força. Vamos tentar ajudá-lo a marcar gols e ganhar jogos".

Thiago Galhardo chega como a nova esperança de gols do Santa Cruz - Eveleyn Victoria/Santa Cruz

Nesta terça-feira (18), Galhardo já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e está apto para estrear pela Cobra Coral. A expectativa é que o jogador se recondicione fisicamente e esteja à disposição de Itamar nas disputas da semifinal do Pernambucano, daqui a duas semanas, nos dias 8 e 15 de março (jogos de ida e volta).

O Santa Cruz volta a campo neste sábado (22), às 16h30, pela última rodada da primeira fase do Pernambucano. Líder do campeonato, o Tricolor precisa apenas de um empate diante do Maguary, na Arena de Pernambuco, para assegurar o primeiro lugar e uma vaga na Copa do Brasil de 2026.





