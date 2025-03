Santa Cruz encara ASA, neste sábado (29), e espera fazer mais um amistoso antes da Série D

A- A+

Se preparando única e exclusivamente para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz tem amistoso marcado, neste sábado (29), como forma de manter o ritmo de jogo para a competição. Às 17h, o Tricolor visita o ASA, no Fumeirão, em Arapiraca.

No próximo sábado (29), o GIGANTE vai enfrentar o Santa Cruz (PE), no Fumeirão.



O amistoso, marcado para 17h, será mais uma etapa de preparação do time para o Campeonato Brasileiro da série D.#ASAGIGANTE #VamosASA — ASA - Oficial (@ASAoficial) March 25, 2025

O anúncio foi feito pela equipe alagoana, na manhã desta terça-feira (25), e confirmada pelo Santa Cruz, à reportagem, através do diretor Harlei Menezes. Os dois times vão disputar a Quarta Divisão.

Segundo o dirigente, além do confronto com o ASA, a expectativa é que a Cobra Coral realize outra partida amistosa no próximo dia 05, uma semana antes do início do Brasileiro. O adversário ainda não foi definido. Os jogos servirão, também, para entrosar os jogadores recém-chegados ao Arruda: os volantes Pedro Favela e Jonatas Paulista; o zagueiro Eurico e o atacante Israel Júnior.

"A gente entende como uma boa forma de preparação. Treinamos durante a semana e finalizamos fazendo os amistosos para nao perder tanto ritmo de jogo", falou Harlei.

O último jogo do Santa Cruz nesta temporada foi no dia 15 de março, pela semifinal do Pernambucano. Na ocasião, o Tricolor foi superado pelo Sport, por 1x0, no Arruda, e deu adeus à disputa do Estadual.

Na Série D, o time dirigido por Itamar Schülle está no Grupo A3 da competição, ao lado de América-RN, Central, Ferroviário, Horizonte, Santa Cruz-RN, Sousa e Treze-PB. O clube paraibano, aliás, será o adversário da estreia, em jogo previsto para o próximo dia 13, em Campina Grande.

Veja também