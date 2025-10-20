Ter, 21 de Outubro

Futebol

Santa Cruz assina pré-contrato com lateral Pedro Costa, do Remo

Jogador é o segundo atleta a fechar com o Tricolor para a temporada 2026

Pedro Costa, lateral do RemoPedro Costa, lateral do Remo - Foto: Samara Miranda / Ascom Remo

Após encaminhar acerto com o zagueiro Ianson, o Santa Cruz fechou um pré-contrato com o lateral-direito Pedro Costa, do Remo. O atleta chegará após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro para reforçar o Tricolor na temporada 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo site GE e confirmada pela reportagem. 

 

Pelo Remo, Pedro disputou apenas nove jogos na Série B. O mais recente foi no clássico contra o Paysandu, vencido pelo Azulão por 3x2, no Mangueirão. 

Além do clube paraense, o jogador também já vestiu as camisas de Cabofriense, São Gonçalo, Búzios, Madureira, Sampaio Corrêa, Botafogo-PB, São Caetano, Luverdense, ABC, Macaé, Paraná, Retrô, Tombense, Botafogo-SP e Avaí. 

Na passagem por Pernambuco, pelo Retrô, o atleta marcou dois gols em 34 jogos disputados. No Santa, Pedro brigará por posição com Israel.

