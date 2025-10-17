A- A+

Mercado Santa Cruz assina pré-contrato com zagueiro Ianson, ex-Brusque Defensor de 30 anos já trabalhou com Marcelo Cabo na equipe catarinense

O Santa Cruz chegou ao primeiro denominador comum para a temporada de 2026: o zagueiro Ianson, de 30 anos, que na atual temporada defendeu Brusque e Tombense.

A informação foi dada em primeira mão pelo GE, pela repórter Camila Sousa, e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Neste ano, o gaúcho participou de dez partidas do Campeonato Catarinense e marcou um gol. Após o Estadual, o atleta disputou a Série C com a Tombense, fazendo 16 partidas na campanha que terminou com o rebaixamento do clube mineiro

Com formação pelas bases do Caxias e Criciúma, o defensor iniciou sua trajetória profissional pelo Tigre, em 2015. Anos depois, o jogador foi negociado com Brusque, em 2018, permanecendo até o primeiro semestre deste ano.

No Quadricolor foram 214 partidas disputadas, passando por campanhas na Série D à Série B do Campeonato Brasileiro. Entre as oito temporadas que fez no time de Santa Catarina, o jogador teve a oportunidade de trabalhar com o treinador Marcelo Cabo, no ano de 2024.

Pensando na disputa por posição, Ianson terá a concorrência do capitão William Alves, com contrato recém-renovado, além de Eurico e Matheus Vinícius.

