Futebol Pernambucano

Santa Cruz: ataque não marca há três jogos e vive crise de eficiência

Setor também não possui uma grande quantidade de peças disponíveis

Santa Cruz não conseguiu ser eficiente no ataque nas últimas rodadas Santa Cruz não conseguiu ser eficiente no ataque nas últimas rodadas  - Foto: Rafael Melo/FPF

O momento do Santa Cruz não é dos melhores. É verdade que o momento de crise atinge o time na totalidade, mas tem um setor que vem chamando atenção em especial: o ataque. 

No recorte dos últimos três jogos, o Tricolor do Arruda só balançou a rede uma vez, em jogada protagonizada por zagueiros: cruzamento de Eurico e testada de Matheus Vinícius, no último triunfo por 1x0 contra o Vitória, em 17 de janeiro. 

Na partida contra o time de Vitória de Santo Antão, por exemplo, foram 27 chutes ao total, mas apenas sete deles foram na direção do gol. 

Já nas partidas contra Retrô e Náutico, o time também sofreu para criar oportunidades. Contra a Fênix foram apenas três finalizações após mais de 90 minutos de partida; já contra o Náutico, a Cobra Coral finalizou sete vezes, sendo que em situações longe de perigo ao gol adversário. Tanto que a estatística de Gols esperados (xG) foi de apenas 0.44 (quanto maior for o número do coeficiente, mais situações claras de gols foram criadas). 

Para os próximos jogos, a solução, se possível, deve passar por alguns ajustes técnicos ou táticos. O Tricolor possui poucas alternativas no elenco.

Quirino é a única opção de centroavante com a lesão de Ariel Quirino é a única opção de centroavante com a lesão de Ariel - Foto: Rafael Melo/FPF

No comando de ataque, apenas Quirino está saudável para atuar como centroavante. Nas pontas, Matheus Régis, Vitinho, Robinho e Vini Hora não chegaram no seu melhor nível. Apenas Renato teve boas atuações, mas já caiu de produção junto ao elenco. 

Uma solução viável pode ser a mudança de esquema tático. Utilizados juntos apenas durante o segundo tempo do jogo do Retrô, Patrick Allan e Willian Jr. tiveram pouco tempo juntos dividindo a criação do time. A experiência ruiu praticamente com a expulsão de Andrey e a derrota foi quase que inevitável. 

