Futebol Pernambucano Santa Cruz: ataque não marca há três jogos e vive crise de eficiência Setor também não possui uma grande quantidade de peças disponíveis

O momento do Santa Cruz não é dos melhores. É verdade que o momento de crise atinge o time na totalidade, mas tem um setor que vem chamando atenção em especial: o ataque.

No recorte dos últimos três jogos, o Tricolor do Arruda só balançou a rede uma vez, em jogada protagonizada por zagueiros: cruzamento de Eurico e testada de Matheus Vinícius, no último triunfo por 1x0 contra o Vitória, em 17 de janeiro.

Na partida contra o time de Vitória de Santo Antão, por exemplo, foram 27 chutes ao total, mas apenas sete deles foram na direção do gol.

Já nas partidas contra Retrô e Náutico, o time também sofreu para criar oportunidades. Contra a Fênix foram apenas três finalizações após mais de 90 minutos de partida; já contra o Náutico, a Cobra Coral finalizou sete vezes, sendo que em situações longe de perigo ao gol adversário. Tanto que a estatística de Gols esperados (xG) foi de apenas 0.44 (quanto maior for o número do coeficiente, mais situações claras de gols foram criadas).

Para os próximos jogos, a solução, se possível, deve passar por alguns ajustes técnicos ou táticos. O Tricolor possui poucas alternativas no elenco.

Quirino é a única opção de centroavante com a lesão de Ariel - Foto: Rafael Melo/FPF

No comando de ataque, apenas Quirino está saudável para atuar como centroavante. Nas pontas, Matheus Régis, Vitinho, Robinho e Vini Hora não chegaram no seu melhor nível. Apenas Renato teve boas atuações, mas já caiu de produção junto ao elenco.

Uma solução viável pode ser a mudança de esquema tático. Utilizados juntos apenas durante o segundo tempo do jogo do Retrô, Patrick Allan e Willian Jr. tiveram pouco tempo juntos dividindo a criação do time. A experiência ruiu praticamente com a expulsão de Andrey e a derrota foi quase que inevitável.

