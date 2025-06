A- A+

VANDALISMO Santa Cruz repudia ataque ao ônibus do Ferroviário e classifica caso como "isolado" Ônibus que transportava a delegação da equipe cearense foi alvo de apedrejamento após o jogo contra o Santa Cruz, no domingo (1º)

O Santa Cruz, por meio de nota, repudiou o episódio de vandalismo ocorrido na noite do último domingo (1º), quando o ônibus que transportava a delegação do Ferroviário foi apedrejado após a partida entre as equipes, realizada no estádio do Arruda, no Recife.

O jogo, válido pela Série D do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória coral por 3x1.

Em nota, o Santa Cruz classificou o ato como um “episódio isolado” e reforçou seu "compromisso histórico e permanente no combate à violência".

O clube também informou que dirigentes estiveram no hotel onde a equipe cearense estava hospedada para prestar solidariedade e apoio aos membros da delegação.

O ataque ocorreu no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, enquanto o veículo, escoltado pela Polícia Militar de Pernambuco, retornava do estádio para o hotel.

Apesar da ação violenta, ninguém ficou ferido. Ainda assim, o Ferroviário ressaltou, em comunicado, a gravidade da situação e destacou que o incidente "poderia ter resultado em uma tragédia".

O Santa Cruz declarou, ainda, que aguarda as providências das autoridades de segurança pública. Confira a nota na íntegra:

"A noite é de festa. Não de violência

Sobre manifestações do Ferroviário/CE e da Federação Cearense de Futebol, acerca de ocorrência policial envolvendo o ônibus que conduzia a delegação do clube, após o jogo deste domingo, o Santa Cruz esclarece: Somos um clube de combate histórico e permanente a violência, portanto condenamos o ato. Uma pedra foi atirada por um vândalo contra o ônibus quando o veículo passava pelo bairro da Encruzilhada. Diretores do Santa Cruz estiveram no hotel onde estava hospedada a equipe do FAC para prestar solidariedade a delegação cearense. A diretoria do Santa Cruz aguarda a apuração e providências por parte das autoridades policiais deste episódio isolado."



