Santa Cruz: atletas da base revelam sentimento de subir ao profissional e projetam próximos desafios

O Santa Cruz apostará em algumas pratas da casa na temporada de 2025. Entre alguns dos nomes que estão integrados ao elenco principal da Cobra Coral, o volante Richardson e o atacante Vinícius Hora explanaram seus sentimentos de receberem a oportunidade de atuar no profissional e projetaram o desafio desse momento de transição de carreira.

Volante de 20 anos, Richardson se apresentou dizendo ter características de buscar estar presente nos dois lados do campo e projetou evoluir com a oportunidade na equipe principal. "Tenho certeza que será um desafio que só vai agregar com o meu crescimento e performance", disse.

Atuando em um dos setores mais recheados e com maior concorrência no Arruda, Richardson garantiu que irá observar os atletas mais experientes e tentará absorver ensinamentos. "Vou aprender muitos com os mais experientes no dia-a-dia, fui muito bem recebido por eles, mas vou procurar meu espaço. Tenho certeza que eles vão me ensinar e aprender comigo também, porque sei que tenho muito a agregar", garantiu.

Richardson, meio-campo formado no Santa Cruz - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Por sua vez, o atacante de 19 anos, Vinícius Hora, se apresentou como um atacante de boas jogadas individuais e velocidade, esperando poder contribuir com o elenco. "A gente que é da base sempre tem essa expectativa de subir ao profissional. Sei que tenho muito que aprender com os mais velhos, mas tenho certeza que posso contribuir com a minha qualidade e a torcida pode esperar o melhor de mim", contou o atacante, que foi um dos destaques do time sub-20 tricolor.

Vinícius Hora é um dos artilheiros do Santa Cruz na categoria sub-20 - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Elenco Tricolor

Goleiro: Rokenedy, Thiago Henrique e Moisés;

Lateral-direito: Matheus Castilho (base), Yuri Ferraz e Israel;

Lateral-esquerda: Rodrigues;

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Willyam (base);

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa,Wagner Balotelli, Pedro Maia (base), Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Felipe Cardoso;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Jhonatan Ribeiro, Vinícius Hora (base) e Anthony (base).

