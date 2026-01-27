A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz atualiza departamento médico e Alex Ruan pode jogar contra o Jaguar Ariel começou transição após longo período afastado do elenco

O Santa Cruz atualizou a situação do Departamento Médico (DM), nesta terça-feira (27). O setor conta atualmente com quatro atletas: Ariel, William Alves e os mais recentes, Renato e Alex Ruan.

Este último, apesar do susto de sair com uma lesão no braço, no Clássico das Emoções do último domingo (25), deve reunir condições para estar à disposição da comissão técnica na próxima partida.

Conforme o boletim médico, Alex Ruan sofreu um trauma intenso no antebraço esquerdo, no lance que originou o segundo gol do Náutico, ainda aos cinco minutos do segundo tempo. A expectativa é de ter condição de jogo contra o Jaguar, nesta quarta-feira (28), no Arruda.

A mesma sorte não deve ter Renato. O informativo trouxe que o atleta foi substituído no intervalo da partida por questão física e não por critérios táticos. A lesão do atacante é considerada de Grau 1 e ele segue sendo reavaliado.

Retorno

A surpresa fica por conta do centroavante Ariel. O argentino está afastado desde o período da pré-temporada devido uma tendinite solear; entretanto, o clube informou que o atleta já saiu do DM e iniciou os trabalhos de transição física.

Ariel segue em trabalho de recondicionamento físico - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

