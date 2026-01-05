A- A+

Departamento médico Santa Cruz atualiza situação no departamento médico; confira atletas lesionados Tricolor joga na Vitória Cup na quinta-feira (08) e faz estreia no Pernambucano no domingo (11)

O Santa Cruz atualizou o atual quadro do departamento médico do clube. Três atletas estão entregues aos cuidados de Antônio Mário Valente: o lateral-esquerdo Alex Ruan, o volante Gabriel Galhardo e o centroavante Ariel.



Recém-contratado, a situação de Alex Ruan foi a mais grave de todas. A entorse no joelho deixou o atleta praticamente fora de toda a pré-temporada e só voltará aos treinamentos após o início dos jogos oficiais.

“Com relação a Alex Ruan, ele sofreu uma entorse de grau moderado joelho, que teve uma lesão do colateral medial e no posto medial. Evoluiu muito bem, estamos completando a quarta semana de evolução, ele já está iniciando o trabalho de fortalecimento, propriocepção e equilíbrio muscular, ainda demanda um tempo com essa reabilitação, mas já vem trabalhando, inclusive, a parte cardiovascular e de deslocamento”.



Alex Ruan ainda não chegou a atuar com o Santa Cruz - Foto: Divulgação / Instagram

Titular em boa parte da campanha que culminou no acesso à Série C de 2026, Gabriel Galhardo também fez poucos trabalhos em conjunto com o restante do grupo. O volante está em transição física após dores muscular.

“Gabriel Galhardo é um atleta que já trabalhou conosco, no início da pré-temporada se queixou com dores ao nível do adutor, uma dor que para um atleta profissional realmente incapacita. Fizemos exames e decidimos equilibrar muscularmente esse conjunto da massa adutora, evoluiu bem e já está na transição física com o departamento físico.

Gabriel Galhardo realizou poucos trabalhos junto ao grupo - Foto: Rafael Vieira/FPF



Um dos grandes heróis do acesso, o centroavante Ariel até começou bem a pré-temporada, participando como titular do primeiro jogo-treino do período de preparação; contudo, uma tendinite vem afastante o atacante dos trabalhos com bola.

"Ariel teve uma queixa na perna esquerda durante o trabalho físico que ele vinha desenvolvendo, o diagnóstico é uma tendinite solear, isso demanda um tempo de tratamento, ele está no DM, realizando fisioterapia e reabilitação e vamos evoluindo e vamos vendo clinicamente e passo a passo como esse atleta se comporta".



Ariel foi um dos responsáveis direto do acesso do Santa Cruz à Série C com gol nos jogos decisivos - Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

