Departamento médico

Santa Cruz atualiza situação no departamento médico; confira atletas lesionados

Tricolor joga na Vitória Cup na quinta-feira (08) e faz estreia no Pernambucano no domingo (11)

Santa Cruz fez três jogos preparatórios durante a pré-temporada de 2026Santa Cruz fez três jogos preparatórios durante a pré-temporada de 2026 - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz atualizou o atual quadro do departamento médico do clube. Três atletas estão entregues aos cuidados de Antônio Mário Valente: o lateral-esquerdo Alex Ruan, o volante Gabriel Galhardo e o centroavante Ariel. 


Recém-contratado, a situação de Alex Ruan foi a mais grave de todas. A entorse no joelho deixou o atleta praticamente fora de toda a pré-temporada e só voltará aos treinamentos após o início dos jogos oficiais. 

 

“Com relação a Alex Ruan, ele sofreu uma entorse de grau moderado joelho, que teve uma lesão do colateral medial e no posto medial. Evoluiu muito bem, estamos completando a quarta semana de evolução, ele já está iniciando o trabalho de fortalecimento, propriocepção e equilíbrio muscular, ainda demanda um tempo com essa reabilitação, mas já vem trabalhando, inclusive, a parte cardiovascular e de deslocamento”.
 

Alex Ruan, ex-Brusque de 32 anos, é o novo reforço é o novo reforço anunciado oficialmente pelo Santa CruzAlex Ruan ainda não chegou a atuar com o Santa Cruz - Foto: Divulgação / Instagram

Titular em boa parte da campanha que culminou no acesso à Série C de 2026, Gabriel Galhardo também fez poucos trabalhos em conjunto com o restante do grupo. O volante está em transição física após dores muscular. 

“Gabriel Galhardo é um atleta que já trabalhou conosco, no início da pré-temporada se queixou com dores ao nível do adutor, uma dor que para um atleta profissional realmente incapacita. Fizemos exames e decidimos equilibrar muscularmente esse conjunto da massa adutora, evoluiu bem e já está na transição física com o departamento físico.

Gabriel Galhardo avalia que o lugar do time tricolor é no topo do Campeonato BrasileiroGabriel Galhardo realizou poucos trabalhos junto ao grupo - Foto: Rafael Vieira/FPF 


Um dos grandes heróis do acesso, o centroavante Ariel até começou bem a pré-temporada, participando como titular do primeiro jogo-treino do período de preparação; contudo, uma tendinite vem afastante o atacante dos trabalhos com bola. 

"Ariel teve uma queixa na perna esquerda durante o trabalho físico que ele vinha desenvolvendo, o diagnóstico é uma tendinite solear, isso demanda um tempo de tratamento, ele está no DM, realizando fisioterapia e reabilitação e vamos evoluindo e vamos vendo clinicamente e passo a passo como esse atleta se comporta".
 

Ariel marcou o gol da vitória do Santa CruzAriel foi um dos responsáveis direto do acesso do Santa Cruz à Série C com gol nos jogos decisivos - Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco 

 

