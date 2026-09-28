Santa Cruz aumenta probabilidade de acesso à Série B para 99,1%

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O Santa Cruz está cada vez mais perto de carimbar o passaporte para Série B. No último sábado (26), fora de casa, a Cobra Coral arrancou empate por 1x1 diante do Floresta e ficou por detalhes de subir. Segundo o Chance de Gol, agora a probabilidade de acesso do time do Arruda subiu para 99,1%.

Essa porcentagem alta significa que alguns resultados serão suficientes para o Santa garantir o acesso, até mesmo em caso de derrota para o Maringá na próxima rodada.

O primeiro cenário é de uma nova vitória no quadrangular final, que seria mais do que suficiente para a classificação. Além disso, caso vença o time paranaense, acaba freando a equipe adversária e garante o Tricolor na liderança do Grupo B, o que por consequência leva à final da Série C.

Assim como na última partida, um empate também pode garantir o acesso, mas dessa vez não precisa contar com combinação alguma. Com mais um ponto, o Santa Cruz chegaria a 11 e não poderia ser mais alcançado pelo terceiro colocado, que atualmente é o Floresta com quatro pontos.

Vale lembrar que nesse panorama de empate, Santa e Maringá podem se classificar juntos. Para isso, basta que o Botafogo-PB vença o Floresta.

O último cenário é de subir mesmo perdendo. Caso perca para o Maringá na Arena de Pernambuco e o Floresta não vença o Botafogo-PB, partida que acontecerá simultaneamente em Fortaleza, ainda assim a Cobra Coral garante o acesso.

Alerta

Existe apenas um cenário em que o Santa não subiria de divisão: perdendo as duas próximas partidas, o Floresta vencendo nas duas próximas rodadas, além do time cearense tirando a diferença do saldo de gols. A Cobra Coral tem três gols de saldo, enquanto o Verdão tem saldo de menos um.

Para ajudar a sair com um dos resultados que interessam ao acesso, o Santa deve contar, mais uma vez, com grande público na Arena de Pernambuco. A última parcial divulgada pelo clube foi de mais de 28 mil ingressos vendidos. Nesta terça-feira (29), o Santa Cruz tem reunião com os órgãos de segurança e demais autoridades para tentar liberar mais uma carga de ingressos.

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