Futebol Santa Cruz: autor do gol do acesso, Wagner Balotelli mira conquista do título da Série D Camisa 8 foi responsável pelo gol que tirou o clube da Série D após anos de angústia

O gol do acesso do Santa Cruz à Série C não poderia vir de outro jogador que não fosse o volante Wagner Balotelli, atleta mais consistente do clube durante toda temporada. Neste domingo (07), na Arena das Dunas, o camisa 8 foi responsável por colocar um fim na caminhada da Cobra Coral na Série D, mas segue almejando coisas mais.

No meio da comemoração do sonhado acesso, o jogador dedicou a classificação para os quase três mil torcedores que estiveram no estádio e os milhões espalhados pelo mundo. “Vamos buscar o título, o acesso já foi, agora vamos focar no título porque essa torcida merece”, disse.

Mesmo com altos e baixos durante a temporada, a expectativa de implementação da SAF e todas as dificuldades durante a Série D, o grupo de Marcelo Cabo alcançou aquilo que mais necessitavam. O Santa Cruz poderá respirar mais aliviado e com perspectivas melhores para o futuro, querendo escrever mais 'passados de glória'.

“O acesso era o que nós mais queríamos. Deus nos honrou até aqui, vai nos honrar até o final e vamos buscar esse título. Essa torcida merece muito, foram dez anos até chegar nessa oportunidade e estamos entregando esse acesso".



Após passar pelo terceiro mata-mata e garantir o acesso, o Santa passa a mirar o título. O próximo adversário será o Maranhão, equipe que já deixou Central e ASA pelo caminho.

