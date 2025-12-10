A- A+

Futebol Santa Cruz: auxiliar projeta primeiro teste de pré-temporada diante do Laguna-RN Tricolor enfrenta a equipe potiguar no próximo sábado (13), no Arruda

O Santa Cruz está há um pouco mais de duas semanas trabalhando de olho na temporad de 2026. Neste sábado (13), no Arruda, ocorrerá o primeiro jogo-treino, contra o Laguna-RN.

O auxiliar Gabriel Cabo projetou quais aspectos pretende cobrar do elenco nesta partida e estima quando todo o planejamento da pré-temporada deverá ser cumprido.

“Sobre os testes que vão acontecer naturalmente, nós já teremos um amistoso no sábado (13) e a gente vai poder, dentro daquilo que a gente passou, testar tudo aquilo que foi treinado. Vamos poder cobrar aquilo que foi trabalhado, até que no dia 8 de janeiro - amistoso Vitória Cup -, a gente já vai ter passado tudo e poderemos cobrar de uma forma mais global",comentou.



Largando na frente dos principais concorrentes ao título pernambucano, Gabriel retirou o peso dessa vantagem e explicou que início cedo da pré-temporada é pensado na necessidade de trabalhar todos os aspectos do jogo até a estreia oficial em 2026.

“A gente tentou pegar o tempo necessário para que a gente pudesse implementar tudo aquilo que pensamos ser possível. Sabemos que quando os jogos começarem, não teremos muito tempo para treinar. Teremos pouco tempo entre os jogos, será um início pesado até o início da Série C, onde teremos tempo de recuperar e jogar de novo.



Dessa forma, o auxiliar de Marcelo Cabo explicou que o cronograma da comissão técnica está dividido em quatra etapas, que esão os 'fases do jogo de futebol'.

“A pré-temporada está sendo dividida em quatro momentos: todas as fases do jogo que a gente vai abranger. Hoje, o futebol passa muito mais por conceitos de jogo, do que pela forma tática", disse.



