Santa Cruz garante que não terá prejuízos por atraso da divulgação do balanço financeiro

O Santa Cruz está atrasado com a divulgação do balança financeiro. Previsto por lei para ser publicado até o dia 30 de abril, o Tricolor do Arruda ainda não fez a publicação da situação financeira, porém, o presidente Bruno Rodrigues tranquilizou a situação e afirma que o clube não será prejudicado.

"O balanço financeiro de 2024, por questões burocráticas, estamos com auditória externa, tem os órgãos internos do clube, estão trabalhando diuturnamente para apresentar o balanço. O prazo era até dia 30 de abril, é verdade que extrapolamos esse limite, mas a própria CBF sugere que não façamos a publicação com ressalvas ou que seja corrigida depois", iniciou.

"Dito isso, temos a perspectiva de apresentar o balanço final dentro desse mês de maio e estará publicado com tudo detalhado. Esse pequeno atraso, para tranquilizar todos, é uma questão burocrática, foi uma decisão nossa perder alguns dias para publicar sem ressalvas", esclareceu o presidente.

Em seguida, alertado pelo vice-presidente do Executivo, Marco Benevides, o mandatário coral afirmou que o clube não sofrerá nenhum tipo de sanção ou prejuízo. "Esse atraso não gera nenhum prejuízo para o clube. Vamos fazer a publicação ao longo do mês de maio, o mais rápido possível, assim que a auditoria externa tenha sido encerrada, será publicada imediatamente", disse.

Calendário da SAF



Durante a mesma coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (05), Bruno Rodrigues e as demais lideranças do Santa Cruz, o presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo; o presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena; e o presidente do Conselho Fiscal, Bartolomeu Bueno, apresentaram o cronograma final da SAF. Processo deve ser encerrado no início do segundo semestre.

