Santa Cruz Santa Cruz perde Balotelli e Thiago Galhardo por suspensão para jogo decisivo da Série D Essencial na campanha do acesso, dupla não poderá encarar o Barra, no sábado (4), em Itajaí

Passado o revés para o Barra-SC, no primeiro jogo da final da Série D, na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz se reapresentou na tarde desta segunda-feira (29), no Arruda, para dar início à preparação para o confronto decisivo. Para a partida, o técnico Marcelo Cabo não poderá contar com o volante Balotelli e o atacante Thiago Galhardo, dois desfalques de peso.

Antes pendurada, a dupla recebeu o terceiro amarelo no último sábado (27), e não poderá entrar em campo no próximo sábado (4), às 16h, na Arena Barra, em Itajaí, em Santa Catarina.

Na cabeça de área, a expectativa é que Pedro Favela faça companhia a Gabriel Galhardo. Lucas Bessa e Jonatas Paulista aparecem como outras opções.

Já no comando de ataque, Marcelo Cabo espera poder contar com Ariel. O argentino sofreu uma lesão na panturrilha ainda contra o Maranhão, perdeu o primeiro jogo da final, e ainda se recupera junto ao departamento médico tricolor.

Caso o centroavante de 37 anos não reúna condições de jogo, Pedro Henrique deve ser acionado na frente. O atleta, inclusive, foi utilizado por Cabo no último final de semana. Ele entrou aos 22 minutos do segundo tempo, na vaga de Galhardo.

