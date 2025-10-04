Série D: Santa Cruz empata sem gols com o Barra e fica com o vice-campeonato
Time catarinense venceu o jogo de ida, na Arena de Pernambuco, por 2x1, e precisou apenas de um empate para ficar com o troféu
Nada de “cereja no bolo”. Já com o acesso garantido à Série C, o Santa Cruz ficou no 0x0 com o Barra, em Santa Catarina, pelo jogo da volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Com o resultado, o Tricolor encerrou a temporada sem o título da quarta divisão. O Pescador, de apenas 12 anos de vida, é o campeão do torneio.
O jogo
Sem Wagner Balotelli e Thiago Galhardo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Pedro Favela e Renato foram os escolhidos para começarem jogando diante do Barra. Com a derrota por 2x1 na ida, na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz precisa vencer por no mínimo um gol de diferença para levar a decisão para as penalidades.
Mesmo com a vantagem, o Barra não ficou apenas esperando o Santa. O time catarinense começou melhor o jogo, aproveitando os espaços que o Tricolor deixava no meio-campo. Aos 29, Péricles bateu colocado para boa defesa de Rokenedy. No rebote, Rafinha, na cara do gol, mandou para fora.
Ainda no primeiro tempo, o técnico Marcelo Cabo foi obrigado a fazer a primeira mudança. Com dores na panturrilha, Renato deixou o gramado para a entrada de Ariel. Também por lesão, o Barra trocou Elvinho por Péricles.
No início do segundo tempo, o Santa Cruz perdeu uma chance incrível. Ariel deu ótimo passe para Geovany, que saiu na cara do gol e tocou para fora. Aos 18, Rokenedy precisou fechar bem o espaço na pequena área quando a bola passou pelos atacantes do Barra e não entrou.
O Barra seguia mais perto do gol. Aos 30, Péricles, dentro da área, finalizou na trave. O Santa parecia não ter forças para conter a intensidade do Barra e buscar o gol que levaria para as penalidades.
Na base do “tudo ou nada”, o Santa se lançou ao ataque, mas parou em duas grandes defesas de Ewerthon em chutes de Pedro Henrique e Toty. O placar de 0x0 não mudou. Suficiente para dar ao Barra o título da Série D. A equipe de Santa Catarina, com o feito, entrará diretamenta na terceira fase da Copa do Brasil de 2026.
Ficha técnica
Barra 0
Ewerton; Kayque (Marcelo), Jean Pierre, Vavá e Da Rocha; Natan, Tetê, Rafinha (Saymom) e Elvinho (Péricles); Barnabé e Cléo Silva. Técnico: Eduardo Souza.
Santa Cruz 0
Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Rodrigues (Nathan); Pedro Favela (Lucas Bessa), Gabriel Galhardo e Willian Jr.; Geovany (Pedro Henrique), Thiaguinho e Renato (Ariel). Técnico: Marcelo Cabo.
Local: Arena Barra (Itajaí/SC)
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves (ambos RJ)
VAR: Rodrigo Carvalhaes (RJ)
Gols: Nenhum
Cartões amarelos: Kayque (B); Gabriel Galhardo, Pedro Favela, William Alves (S)