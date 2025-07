A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz: Bartolomeu Bueno recua da decisão de renunciar ao Conselho Fiscal Conselheiro também afirmou que as contas do Executivo de 2024 foram aceitas

O Santa Cruz vive mais um capítulo do entrave político da SAF, nesta terça-feira (08). O presidente do Conselho Fiscal do clube, Bartolomeu Bueno, diferente do que sinalizou na semana passada, recuou da decisão de renunciar o cargo.

O posicionamento acontece pelo mesmo motivo que decidiu postergar a decisão na última quinta-feira (03): a pedido do presidente do Executivo, Bruno Rodrigues, o presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, o presidente da Patrimonial, Adriano Lucena, e membros do próprio Conselho Fiscal.

Dessa forma, a previsão é que ao longo desta semana as negociações entre o Poder Executivo e investidores da SAF avancem. Bartolomeu afirmou que deu um prazo até a amanhã (09) para um novo posicionamento.

Contudo, a visão do desembargador segue firme: não aceita qualquer possibilidade de transf erência definitiva do estádio do Arruda ao grupo de investidores. "Caso fosse transferido o Arruda, estaríamos dando o clube de graça", disse.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, Bartolomeu Bueno já admitiu a possibilidade de aceitar os termos de concessão do estádio por 100 anos, diferente da sua primeira proposta de 70 anos.

Desembargador Bartolomeu Bueno - Foto: Ed Machado/ Folha de Pernambuco

O presidente do Conselho Fiscal revelou que o acordo de concessão poderia ser mediante pagamento de um montante, ou não. Vale ressaltar que a Lei municipal da Doação dos Terrenos/ Lei nº1815/1952, como citou reiteradamente o conselheiro, proíbe a entrega em definitivo do terreno para terceiros.

Bueno afirmou que o parecer do Conselho Fiscal será dado após negociações do Executivo e investidores. Contudo, o sinal de positivo só será dado se for nos termos em que o conselheiro acredita ser o correto: manutenção do patrimônio e respeito aos direitos dos proprietários de cadeiras e camarotes.

"Acredito que esse seja o mesmo posicionamento do presidente Bruno Rodrigues, do conselheiro Victor Pessoa de Melo e do presidente da Patrimonial, Adriano Lucena", disse.

Contas

Nesta segunda-feira (07), o Conselho Fiscal do Santa Cruz esteve reunido para debater as contas do Executivo em 2024. O sinal foi positivo.

O balanço financeiro deveria ter sido apresentado em abril, mas Bartolomeu afirmou que todo o estudo financeiro está bem feito e aprovado, seguindo para o Conselho Deliberativo, nesta terça-feira (08).

Polêmica

Na manhã desta terça, o desembargado Bartolomeu Bueno foi entrevistado no Momento Esportivo, da Rádio Clube. Quando questionado sobre a fala de Thiago Galhardo da necessidade de mudanças na administração do clube, a posição foi firme.

"Tem pessoas no Santa que não querem o clube feliz", disparou Galhardo após partida - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

“Esse tipo de atitude não é adequada. Não cabe a um jogador se meter na administração do clube. O papel dele é receber o salário e jogar futebol, para isso ele é pago, e não para se envolver na gestão do clube”, afirmou o conselheiro.

Veja também