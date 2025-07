Santa Cruz: Bartolomeu Bueno adia renúncia do Conselho Fiscal; entenda

A- A+

O Santa Cruz pode estar perto de viver momentos de incerteza em meio ao processo de concretização em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta quinta-feira (3), o presidente do Conselho Fiscal do clube, Bartolomeu Bueno, indicou publicamente a intenção de renunciar ao cargo devido ameaças que vem sofrendo pela aprovação da SAF.

À Folha de Pernambuco, o desembargador confirmou que apresentará a renúncia, mas somente na segunda-feira (7), após a reunião do Conselho Fiscal que determinará o parecer sobre a SAF. A tratativa aconteceria nesta quinta-feira (3), mas foi adiada devido às ameaças sofridas.

“Conversei com o presidente Bruno Rodrigues, o presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, o presidente da Patrimonial, Adriano Lucena, enfim, eles pediram para postergar a renúncia, porque parece que estão chegando a um acordo com a SAF”, iniciou.

Bartolomeu Bueno reiterou que aguarda as negociações entre o Poder Executivo do clube e os investidores da SAF, mas que só concorda com a não transferência em definitiva do Estádio do Arruda.

"Vou postergar para segunda-feira (7), mas a minha renúncia é definitiva. Aguardo para ver se chegam num acordo. Se a posição for a que eu defendo, aí eu assino, dou o parecer, mas logo saio. Só assino se chegarem na minha posição, que é de não ter a transferência definitiva do estádio para SAF", disse.

Estádio do Arruda, do Santa Cruz - Foto: Rafael Vieira/FPF

O conselheiro foi enfático ao afirmar que não enxerga com bons olhos a entrega total do estádio, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista da salvaguarda para o clube.

"Aceito até aumentar o prazo de cessão, mas como eles vão fazer muitos investimentos, eu até concordo com os 100 anos, não teria problema algum, mas que não tivesse em definitivo. Porque se o negócio der errado, a gente ainda teria o estádio. Afinal, essa SAF pode dar certo ou errado", enfatizou.

Pressão

O parecer que será emitido pelo Conselho Fiscal sobre a SAF da Cobra Coral Participações S.A é meramente opinativo, não tem poder de veto. Contudo, poderia criar empecilhos para a constituição da SAF da maneira que pretendem os investidores.

Bueno ainda relembrou que a definição pode ser acatada ou não pelo Conselho Deliberativo do Santa Cruz. A decisão final, contudo, será dada pela Assembleia Geral dos Sócios.

“O Conselho Deliberativo pode aceitar ou rejeitar o parecer (do Conselho Fiscal) e a Assembleia Geral dos Sócios (AGE) discordar e decidir que a SAF será do jeito que foi feito o contrato. O poder soberano do clube é a AGE, ela pode tudo", afirmou.

Bartolomeu Bueno prestou serviços como magistrado e desembargador - Foto: Ed Machado/ Arquivo Folha de Pernambuco

À reportagem, o desembargador revelou que está recebendo diversas ameaças, tanto para sua segurança pessoal quanto para seus familiares. O conselheiro afirma não entender o porquê das agressões, mas relatou as consequências dos atos.

"Alguém pode estar industriando esse pessoal, pagando para fazer isso, alguém que tenha interesse na SAF, não sei quem é. Ou pode ser loucura mesmo desse pessoal de Torcida Organizada que está pensando que estou dificultando a SAF", iniciou.

"Não sei as motivações, sei as consequências. Estão afetando minha família, o meu emocional, meu profissional, denegrindo minha imagem. Sei que não quero passar por isso aos 71 anos e a minha família está sofrendo", concluiu.

Adiamento

Devido o cenário de ameaças, a reunião do Conselho Deliberativo, que aconteceria nesta quinta-feira (03), no Arruda, também foi adiada. Grupos de Torcidas Organizadas haviam convocado ato na frente da sede tricolor.

Nesse encontro do conselho, as contas do executivo de 2024, bem como a projeção para 2025, seriam alguns dos temas debatidos. Conforme Bartolomeu, a reunião agora será realizada on-line, na próxima terça-feira (08).



Sucessão

Com a saída do Conselho Fiscal já decidida, Bartolomeu Bueno revelou o novo nome que irá substituí-lo: o conselheiro suplente Manoel Júnior. Alexandre Ferreira e Cláudio Fonseca são os outros dois membros do órgão.

"Quem deve assumir no meu lugar é o suplente, o Manoel Júnior, lá eles elegem o novo presidente. Como agora não deve ter eleição, deve ter uma regra para substituição", disse.

