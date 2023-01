A- A+

Copa do Nordeste Santa Cruz bate o Botafogo/PB e garante vaga na fase de grupos do Nordestão Tricolor derrotou o Belo por 2x1 e integrará o Grupo B da competição regional

O Santa Cruz está de volta à fase de grupos da Copa do Nordeste. Após ficar fora da principal competição regional no ano passado, a Cobra Coral garantiu sua vaga na noite deste domingo (8), ao derrotar o Botafogo/PB pela 2ª fase do Pré-Nordestão. O Tricolor bateu o Belo pelo placar de 2x1, no Arruda vazio, e agora vai integrar o Grupo B do torneio que inicia no dia 21 de janeiro, além de embolsar R$ 1,2 milhão pago pela CBF. Os gols da vitória foram marcados por Michel Douglas e Anderson Ceará. Lucas Barboza descontou para os visitantes.

Como era de se esperar, Santa e Botafogo fizeram um primeiro tempo de muito estudo do adversário, mas também de algumas portunidades para ambos os lados. Aliás, a etapa inicial ter terminado com um tento para cada lado acabou sendo o placar mais justo no Arruda. Ainda antes dos 15 minutos jogados, cada equipe já havia desperdiçado uma boa chance para abrir o placar. Primeiro, Leilson finalizou muito perto da trave direita de Matheus Inácio. Logo na sequência, Anderson Ceará deu bela assistência para Hugo Cabral, mas o camisa 11 finalizou para fora.

As chegadas não pararam por aí e os visitantes quase abriram o marcador, aos 23 minutos. Renatinho fez grande jogada individual deixando dois tricolores na saudade. No entanto, ao tentar deslocar Matheus Inácio na finalização, viu o arqueiro coral fazer bonita intervenção com o pé. Como resposta, o Santa chegou ao seu gol após bobeada da zaga do Belo. Michel Douglas viu dois defensores cochilarem, e se infiltrou para dar um toque na saída de Wallace.O empate dos paraibanos veio no começo dos acréscimos. Lucas Barboza aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para deixar tudo igual.

Decidido a buscar a classificação no tempo regulamentar, o Santa Cruz conseguiu voltar a ficar na frente ainda no início da etapa complementar. Após boa trama pela direita, Michel Douglas ajeitou de calcanhar e Anderson Ceará bateu de primeira, da entrada da área, para fazer um bonito gol no Arruda. Em vantagem, o técnico Ranielle Ribeiro optou por tirar os autores dos gols, no intuito de segurar o ímpeto do Botafogo, que se lançou ao ataque na busca pelo gol de igualdade. As modificações surtiram o efeito esperado e quando precisou Matheus Inácio apareceu para garantir o resultado positivo. No fim, Dayvid fez grande jogada e serviu Dagson, que chegou a balançar as redes, mas viu o assistente assinalar o impedimento.

Ficha do jogo

Santa Cruz 2

Matheus Inácio; Jefferson Feijão (Yan Oliveira), Italo Melo, Alemão e Ian Rodriguez; Daniel Pereira, Arthur, Lucas Silva (Gabriel Popó) e Anderson Ceará (Anderson Paulista); Hugo Cabral (Dayvid) e Michel Douglas (Dagson). Técnico: Ranielle Ribeiro.

Botafogo/PB 1

Wallace; Lucas Mendes, Lucas Barboza, Daciel e Léo Campos (Leocovick); Evandro, Vitor Braga (Tiago Reis) e Renatinho (Miller); Fumaça (Igor Goularte), Miullen e Leilson (Davi). Técnico: Moisés Egert.

Estádio: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: Lorival Candido das Flores e Luis Carlos de Franca Costa (ambos do RN)

Gols: Michel Douglas, aos 30' do 1T, Anderson Ceará, aos 9' do 2T (STA); Lucas Barboza, aos 45' do 1T (BOT)

Cartões amarelos: Arthur, Gabriel Popó (STA); Lucas Barboza, Lucas Mendes (BOT)

