Futebol de base Santa Cruz enfrenta Botafogo-SP na estreia da Copa São Paulo; saiba onde assistir Duelo acontece neste sábado (03), às 15h15, na Arena Mário Lima

O Santa Cruz começa sua trajetória na Copa São Paulo neste sábado (03), diante do Botafogo-SP. O duelo acontece a partir das 15h15, na Arena Mário Lima, em Brodowski, cidade do interior paulista.

A pequena cidade onde o Tricolor faz sua estreia tem um filho ilustre: o artista plástico Candido Portinari, considerado um dos mais importantes pintores brasileiros de todos os tempos.

Podendo se inspirar na arte modernista de Portinari para desenhar o time em campo, o treinador Edy Lima traz ampla experiência à frente do Santa em competições importantes. O comandante tricolor é responsável pelos times sub-17 e sub-20 da Cobra Coral.

Conhecendo bem o elenco que tem na mão, Edy ainda assim não terá tarefa fácil pela frente. Os principais destaques da base subiram ao elenco profissional do Santa Cruz, como foram os casos de Ryan e Lucas Fabiel, por exemplo.

Edy Lima comanda o Santa Cruz mais uma vez na Copa São Paulo - Foto: Evelyn Victoria/SCFC

Por outro lado, outras lideranças devem surgir nesse elenco. Dos nomes relacionados, chamam a atenção a dupla de zagueiros Willyam e Janderson, atletas que já treinaram com o elenco profissional do clube. Janderson, aliás, é irmão mais novo do lateral-direito Israel, que foi um dos grandes destaques do Santa em 2025.

No setor de meio, Josa é um atleta de 2009 e o mais novo do plantel coral. Apesar da pouca idade, é um dos nomes a ficar de olho na competição, pois apresenta bons atributos para um cabeça de área e ajuda muito no início da construção de jogadas.

No ataque, o centroavante Queiroz já se destacou na edição passada e é um dos mais experientes do time. Outro que surge com boa expectativa no Arruda é o ponta Peu, jogador com características de bom drible e condução de bola.

Adversários

Sorteado no Grupo 11, o Tricolor do Arruda enfrenta o Bandeirante, equipe da casa, a Tuna Luso-PA e o Botafogo-SP. Apenas os dois primeiros avançam à fase final.

Por falar do adversário da estreia, o Botafogo-SP é de Ribeirão Preto, cidade próxima da sede. A expectativa é que alguns torcedores da Pantera possam se fazer presentes no estádio.

O clube já chegou em duas finais da Copinha, em 1983 e 2015, mas ficou com o vice nas duas oportunidades. A principal estrela que o Botafogo-SP formou na história foi o Doutor Sócrates, um dos craques da Seleção Brasileira de 1982 e 1986.

Santa Cruz x Botafogo-SP - saiba onde assistir

Data: 03/01

Local: Arena Mário Lima (Brodowski/São Paulo)

Horário: 15h15

Transmissão: Paulistão (Youtube)



