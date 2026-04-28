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SAF Santa Cruz: Bruno Rodrigues afirma que não haverá cessão definitiva do Arruda em nova negociação Mandatário estabeleceu o regime do comodato para utilização do estádio por parte dos próximos investidores

O Santa Cruz parece ter tirado lições diante das adversidades encontradas nas negociações com os investidores da Cobra Coral Participações S/A. O presidente Bruno Rodrigues afirmou, nesta terça-feira (28), que as próximas propostas da SAF terão a questão do estádio do Arruda definida como um comodato, espécie de empréstimo gratuito de bens, mas com determinações de conservação e dentro de um período de tempo.

Na proposta trabalhada pelos antigos investidores, o Arruda passaria em definitivo. Ressaltando o estádio como um bem do clube e parte da identidade, Bruno Rodrigues estabeleceu essa nova determinação para as futuras negociações.

“Eu já antecipei, para todo e qualquer investidor que a gente assine, o estádio do Arruda só será acertado por comodato. Eu não aceito mais o modelo de cessão definitiva, esse é o primeiro ganho, está precificado e resolvido”, disse ao Programa Léo Medrado & Traíras..

Investimentos

Outro tema abordado pelo presidente executivo do Santa foi sobre as negociações com os próximos investidores. Com a saída da ‘SAF dos Mineiros’, a procura parte por propostas com termos ainda melhores.

“Eu tenho que encerrar com a Cobra Coral, que será feita nos próximos dias, para a gente começar a abrir negociações. Temos algumas pessoas interessadas, todos colocando que a proposta será maior [investimento de R$ 1 bilhão em 15 anos]”, disse Bruno Rodrigues.

Presidente Executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O presidente disse que há várias propostas, inclusive, do Grupo GPA (Grupo Pão de Açúcar), do Rio de Janeiro, que teria sido indicado pelo pela Cobra Coral S/A.

Mas antes de acertar com qualquer proposta, o clube deixou estabelecido que aportes imediatos precisam ser realizados, principalmente, para quitar os débitos do clube. Entre eles, está o aporte realizado pelos antigos investidores de aproximadamente R$ 8 milhões, valor que foi usado nas mediações extrajudiciais da Recuperação Judicial.

“Só será anunciado como investidor aquele que fizer um aporte inicial quitando todo esse passivo, inclusive o futebol, esse entra na conta do adiantamento de ter que colocar R$ 50 milhões iniciais



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