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Futebol Pernambucano Santa Cruz: Bruno Rodrigues informa que terá reunião para definir rescisão com investidores da SAF Mandatário tricolor também indicou que os novos investidores deverão aportar valores de imediato no clube

O presidente executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, informou nesta quarta-feira (22) que terá reunião para definir rescisão 'amigável' de contrato com os investidores da Cobra Coral Participações S/A. O mandatário tricolor já se encontra em viagem a São Paulo.

Conforme informou em entrevista ao jornalista Igor Moura, os investidores avisaram que teriam o interesse de sair do processo. Em seguida, afirmou que todo o prazo legal foi dado, mas que pela falta de acordo, parte para o distrato do contrato.

“Demos todos os prazos legais para que tudo fosse resolvido, mas chegamos na decisão que faremos essa rescisão, trazendo um novo investidor para dar continuidade com o processo da SAF. Estou muito otimista que irá andar rápido", disse o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues.

Bruno também falou que esses novos investidores do Rio de Janeiro foram indicados pela ‘SAF dos Mineiros’, mas que as duas partes não entraram em um acordo comercial. "A gente vai, efetivamente, fazer esse distrato amigável e trazer novos aplicadores para fazerem aportes que deixem o clube em dia, realizando o pagamento da Recuperação Judicial, além dos investimentos no futebol e no estádio do Arruda", detalhou o executivo tricolor.

Rodrigues ressaltou que o Santa conseguiu subir o valor de mercado e acredita que conseguirá ter uma proposta ainda melhor. Dizendo ter aprendido com a situação, afirmou que os novos investidores precisarão aportar valores já de imediato.

"Qualquer investidor que chegar e for aprovado por nosso diretoria, tem que de imediato fazer os aportes, para sanar o momento financeiro do clube, não diria que é de maior gravidade, temos o desencaixe pelo aumento da folha e a falta de aportes dos investidores, estamos pagando com os próprios recursos algumas questões em aberto, mas nosso intuito é encerrar essa questão da Cobra Coral e anunciar o novo parceiro investidor da nossa SAF", disse.

Processo

A Cobra Coral Participações S/A chegou com proposta vinculante para SAF do Santa Cruz em janeiro de 2025 - investimento de R$ 1 bilhão em 15 anos. O clube seguiu com praticamente todos os processos legais e previstos pelo estatuto, sendo aprovado, inclusive, em Assembleia Geral Extraordinária dos Sócios (AGE).

Em processo de Recuperação Judicial, o Santa chegou a acertar alguns acordos com os credores em acordos extrajududiciais autorizados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Entretanto, como dito por Bruno Rodrigues, o processo ainda segue em andamento.

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