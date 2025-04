A- A+

Tricolor Santa Cruz: Bruno Rodrigues pretende divulgar cronograma de formalização da SAF nesta semana Presidente coral também tratou sobre os rumores do nome para CEO do clube

O Santa Cruz está bem próximo de dar os passos finais para formalização da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No último domingo (27), logo após a vitória por 4x0 diante do Horizonte, na Série D, o presidente Bruno Rodrigues concedeu entrevista ao Cast Coral, onde revelou que o cronograma final para transformação em SAF está bem próximo de ser apresentado.

“Eu pretendo dar uma coletiva essa semana, juntamente com os investidores e nossa diretoria, para a gente já programar a questão não só do Conselho Deliberativo, como da Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Vamos fazer um cronograma e divulgar. Acho que chegou num momento oportuno. Alguns acham que atrasou, mas não atrasou. O fato é que a gente está levando como muito zelo, com muita tranquilidade para fazer a coisa certa. Então chegou o momento”, começou.

“Essa semana ainda vamos divulgar o calendário do qual a gente vai anunciar a data, juntamente com o presidente do Conselho Deliberativo, a data que vai convocar o Conselho. A partir daí temos oito dias. Logo após, sendo aprovado, vamos para a AGE. Ou seja, está tudo nos conformes. Acho que é mais um grande passo que vamos dar, que é formalizar a tão sonhada SAF do Santa Cruz, que não só nós da diretoria, mas toda a torcida espera”, acrescentou o mandatário.

Em resumo, com toda a documentação pronta, o Executivo tricolor passará a questão da SAF para o Conselho Deliberativo avaliar. Após oito dias, sendo aprovado, o termo será votado na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), onde os sócios do clube poderão votar pela formalização ou não.

CEO



Na última semana, iniciou-se no Arruda os rumores em torno do nome de Pedro Henriques, ex-CEO do Bahia. Ao ser questionado, Bruno Rodrigues avaliou a experiência do profissional, que acredita ser alguém já gabaritado para comandar o futebol coral.

“O nome de Pedro Henriques foi muito bem avaliado. É uma pessoa que performou muito bem no Bahia. Todo mundo sabe que deu muito certo. É um nome que estamos avaliando. Mas acho que encaixaria muito com a proposta. E qual é a proposta? Profissionalizar o clube, principalmente o futebol, o carro-chefe do clube. Estamos montando uma estrutura profissional para a gente fazer essa transição e entregar uma SAF competente, que tenha segurança para o clube e, ao mesmo tempo, que entregue profissionalismo para o futebol”, disse Bruno Rodrigues.



