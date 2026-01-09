A- A+

Futebol Santa Cruz busca classificação na Copinha diante do Bandeirante-SP; saiba onde assistir Bola rola a partir das 15h15, em Brodowksi, interior paulista

O Santa Cruz chegou na última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo sem depender das próprias forças. Nesta sexta-feira (09), na Arena Mario Lima, além de precisar vencer o Bandeirante, a Cobra Coral conta com a combinação de resultados para avançar ao mata-mata.

Um pouco mais cedo, a partir das 13h, também na cidade de Brodowski, o Tricolor do Arruda precisa torcer que o Botafogo-SP, já classificado, tire pontos da Tuna Luso. Uma vitória do time paraense acabaria com a chance de classificação do Santa.

Em resumo, a Tuna tem dois pontos e com uma vitória poderia chegar a cinco, margem que a Cobra Coral não consegue mais alcançar. O Santa tem apenas um ponto, fruto do confronto entre os times que brigam pela última vaga.

Dessa forma, já sabendo da real situação do Grupo 11, o time do treianador Edy Lima precisa ir em busca da primeira vitória tricolor na competição.

Nas duas primeiras rodadas, a Cobra Coral amargou uma derrota de virada por 3x1 contra o Botafogo-SP e não saiu de um empate em 1x1 contra a Tuna Luso.

Agora a partida será diante do Bandeirante-SP, equipe da casa, que tem uma situação muito parecida e também tem apenas um ponto somado.

Expulso na primeira rodada, Edy Lima volta a fazer presença na área técnica coral. Dentro de campo, a grande referência vem sendo o atacante Peu, camisa 10 tricolor.

O ponta foi o autor do gol na primeira rodada, de letra, e também anotou a assistência para Breninho, que arrancou o empate contra a Tuna.

Bandeirante x Santa Cruz - saiba onde assistir

Data: 09/01

Local: Arena Mario Lima (Brodowski/SP)

Horário: 15h15

Transmissão: Paulistão

