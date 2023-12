Com foco na zaga e interesse em goleiro, Santa busca entre 4 e 6 reforços até jogo contra Altos-PI

A- A+

Com 14 jogadores contratados neste momento da pré-temporada, o Santa Cruz segue no mercado com interesse em trazer entre quatro e seis atletas até a decisão contra o Altos-PI, pela Pré-Copa do Nordeste, no dia 7 de janeiro.

O foco da diretoria coral é reforçar o sistema defensivo. O técnico Itamar Schülle só recebeu até então um zagueiro: o experiente Rafael Pereira, de 39 anos. De acordo com o gerente de futebol Francisco Sales, mais dois defensores devem chegar à Cobra Coral. O elenco conta com os zagueiros formados na base Ítalo Melo, Ruan e Cristiano. Apenas o primeiro tem rodagem no profissional.

Interesse em goleiro

O Santa Cruz tem interesse no goleiro William Assmann, de 25 anos. O arqueiro é formado nas categorias de base do Juventude e defendeu o Aimoré-RS emprestado pelo Jaconero no ano de 2023 com 28 partidas disputadas por Campeonato Gaúcho, Série D e Copa FGF da Federação Gaúcha.

William chegaria para ser o segundo goleiro contratado pelo Santa Cruz para 2024 e se tornar no reserva imediato de André Luiz- o titular da posição. Além de André, o Tricolor do Arruda conta com Rokenedy em seu elenco.

Veja também

Documentário Produtora de Beckham fará documentário sobre a era dos "Galácticos" do Real Madrid