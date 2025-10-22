Santa Cruz busca negociar Matheus Melo e Jonatas Paulista

A- A+

O Santa Cruz segue em processo de reformulação de elenco e anda atrás de solução para duas peças: o meia Matheus Melo e o volante Jonatas Paulista. Ambos atletas não fazem parte dos planos do treinador Marcelo Cabo para 2026.

O meia Matheus Melo foi um dos destaques do Santa em 2024 e as boas participações fizeram o clube renovar por mais dois anos, além de ficar com 70% dos direitos econômicos do atleta. O contrato vai até o fim da temporada de 2026, mas o atleta não deve ficar no Arruda, assim como divulgou o GE, e apurou a reportagem da Folha de Pernambuco.

O jogador de 26 anos não conseguiu manter a mesma sequência que teve na Cobra Coral no início do ano passado. Os empréstimos ao Amazonas e Náutico, ainda na temporada passada, não renderam muitos jogos.

Santa Cruz busca novo empréstimo para o meia Matheus Melo - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Na atual temporada, o jogador atuou em dez partidas e marcou três gols com a camisa do Santa, todos pelo Campeonato Pernambuco e Pré-Copa do Nordeste, ainda sob comando de Itamar Schülle.

Apesar dos números, as lesões atrapalharam o rendimento do jogador, que não chegou a ser utilizado na gestão de Marcelo Cabo. O atleta foi emprestado ao Maringá, na disputa da Série C, porém, só entrou em uma partida, atuando por apenas 14 minutos.

Volante de saída

Outro jogador que dificilmente ficará no Arruda é o volante Jonatas Paulista, de 31 anos. O jogador chegou na intertemporada entre o Estadual e a Série D. Com o Tricolor foram dez partidas disputadas, apenas uma como titular e o restante vindo do banco de reservas.

Apesar do contrato estar amarrado também até o final do ano que vem, a diretoria do Santa Cruz tem o interesse de negociar o jogador.

Jonatas Paulista, volante do Santa Cruz, deve ser negociado - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Veja também