Santa Cruz Santa Cruz busca quitar salários atrasados de quatro meses com funcionários A nova gestão tricolor tem esse desafio até o final do ano

Ainda sem novidades quanto a nomes para assumir cargos importantes como treinador e executivo de futebol, a diretoria coral está trabalhando para quitar os salários atrasados com os funcionários do Santa Cruz. A dívida chega a quatro meses de atrasos. Bruno Rodrigues (presidente) e Marco Benevides (vice) tiveram reuniões com alguns funcionários no início desta semana.

Em rápido contato com a Reportagem da Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (15), Benevides confirmou o desejo da gestão mas sem adiantar um prazo.

"Estamos atrás de recursos para isso [quitar os salários atrasados]. Não tomamos nem posse [que será na próxima segunda-feira], mas estamos analisando a captação de recursos para tentar pagar isso. Não tem como adiantar um prazo para sanar em definitivo".

Após a eliminação da Série D, ainda no mês de julho, o Santa Cruz passou por uma série de cortes no quadro de funcionários do clube. A dívida tricolor superar os R$ 500 mil.

Quitar os salários atrasados é importante para o Santa Cruz buscar um início de 2024 mais tranquilo. A Cobra Coral já tem um compromisso importante no dia 7 de janeiro contra o Altos-PI, pela primeira rodada da Pré-Copa do Nordeste.



