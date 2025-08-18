A- A+

Futebol Santa Cruz: Cabo lamenta resultado, mas cita convicção em classificação para as quartas Tricolor ficou no empate em 1x1 com o Altos, na Arena de Pernambuco, pelo duelo de ida das oitavas de final da Série D

Mais de 42 mil torcedores lotaram a Arena de Pernambuco para apoiar o Santa Cruz no jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Altos. Clima de festa que terminou em tristeza com o empate em 1x1. Resultado que frustrou o técnico Marcelo Cabo, mas que não tirou a esperança de alcançar a vaga nas quartas de final.





“Não é o resultado que gostaríamos de ter em casa. A gente trabalhou para vencer e, se possível, ampliar o placar, mas saímos com um empate que desagradou. Está tudo em aberto. Foi a primeira metade de um confronto. Da mesma forma que saímos com um placar adverso diante do Sergipe, nós temos plenas condições de buscar a classificação lá”, afirmou, citando o duelo da volta, no dia 24 de agosto, no Lindolfo Monteiro.

Sobre o jogo, Cabo não escondeu que o Santa caiu de ritmo após o gol precoce no primeiro tempo e, mesmo melhorando no segundo, não foi capaz de “matar” a partida e evitar o empate que tirou do time a chance de chegar com vantagem no Piauí.

“Começamos fazendo um gol de bola parada, em que trabalhamos bastante. Até os 15 minutos, controlamos o jogo, mas com o passar do primeiro tempo, nós fomos ficando espaçados e eles tiveram superioridade no meio-campo. Competimos pouco e eles foram ganhando volume, ficando em boa parte do primeiro tempo melhor”, apontou.

“Sustentamos o placar até o intervalo. Fiz uma troca, colocando Pedro Favela, que tem intensidade sem a bola, com saída rápida. Fiz correções de posicionamento no intervalo. Ficamos perto de fazer o segundo gol, encorpando o meio-campo. Criamos algumas oportunidades em que poderíamos ter feito 2x0, mas em um escanteio ao nosso favor, nós tivemos um momento de distração. O goleiro saiu rápido, fez a inversão, a gente dormiu e o jogador deles empatou o jogo”, lamentou.

O treinador também voltou a elogiar a torcida do Santa e reforçou o clima de confiança no vestiário mesmo depois do empate. “Quero agradecer e parabenizar o nosso torcedor. Ele é nosso diferencial, apoiou nos 90 minutos, mas não entregamos o resultado que eles mereciam. Mas temos uma segunda metade e confio muito nos meus jogadores. Nosso vestiário foi de confiança, convicção. Vamos trazer essa classificação”, pontuou.

