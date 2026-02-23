Seg, 23 de Fevereiro

Futebol brasileiro

Santa Cruz: CBF divulga tabela básica da Série C 2026; Tricolor estreia em casa

Santa Cruz x Itabaiana será o jogo de estreia da Cobra Coral

Taça da Série CTaça da Série C - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Santa Cruz já sabe uma parte do caminho que terá que trilhar na Série C 2026. Nesta segunda-feira (23), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da competição. 

Com estreia marcada entre 4 a 6 de abril, o Santa enfrenta o Itabaiana no Recife na primeira rodada. O formato da competição está previsto para o mesmo modelo: primeira fase de turno único com 19 rodadas.

O Tricolor fará dez jogos como visitante e nove como mandante - a definição foi ordenada pela classificação do ano anterior, como o Santa vem da Série D, o clube fará mais jogos fora. 

Na sequência, os oito primeiros avançam à segunda fase - com início em setembro - e brigam diretamente pelas quatro vagas que dão direito ao acesso à Série B. As finais estão marcadas para 18 e 25 de outubro entre os dois melhores times da segunda fase.  

Único título a nível nacional do Santa Cruz, o clube conquistou a Série C em 2013. 

