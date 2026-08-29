A- A+

SÉRIE C Santa Cruz cede empate para o Anápolis, mas garante classificação para o quadrangular da Série C Tricolor do Arruda se segurou na oitava colocação da Terceirona

O torcedor do Santa Cruz viveu uma verdadeira montanha-russa de emoções no estádio Jonas Duarte, em Goiás.



Dependendo apenas de si para avançar, a Cobra Coral empatou em 1 a 1 com o Anápolis na última rodada da primeira fase da Série C e carimbou o passaporte para o quadrangular do acesso, fechando a tabela na 8ª colocação, com 29 pontos.

A vaga veio com contornos dramáticos. No primeiro tempo, quando vencia por 1 a 0 com gol de Eurico aos 38 minutos, a equipe pernambucana chegou a saltar momentaneamente para a 2ª posição da tabela, desenhando uma classificação tranquila e cheia de autoridade.



Na etapa final, porém, o enredo mudou radicalmente. Recuado para segurar o resultado, o Tricolor do Arruda viu o Galo da Comarca crescer no jogo e cedeu o empate aos 28 minutos, com Fernando Viana aproveitando um rebote na área.



A igualdade fez o Santa despencar seis posições em tempo real, transformando o apito final em um teste para o coração tricolor. Apesar do sufoco e da blitz dos donos da casa até os acréscimos, a equipe pernambucana suportou a pressão e assegurou o ponto necessário para se manter no G8.



Classificados! O Santa é pra quem acredita! Vamos em busca do acesso. pic.twitter.com/qeEKS9sZPW — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 29, 2026

O jogo

Em um começo de jogo equilibrado, a primeira boa chance veio do Santa Cruz. Aos 14', Eron recebe passe de Ronald na área, que tenta tirar do goleiro Ravel, mas a bola foi por cima do gol.



Dez minutos depois, falta para o Anápolis. Vitinho levanta na área em busca de Gonzalo. Thiago Coelho sai para fazer a defesa, mas o camisa 9 acaba se chocando com o goleiro coral, que vai ao chão.



Anápolis segue dominando a posse de bola da partida, enquanto Eron tenta dar trabalho ao Galo da Comarca. Aos 29', o camisa 28 recebe o passe, domina, gira para cima da defesa e finaliza direto na rede pelo lado de fora.



Aos 38', a Cobra Coral abre o placar no estádio Jonas Duarte. Em uma cobrança de falta venenosa de Everaldo, a bola passa por todo mundo, desvia em Renato e chega em Eurico, que finaliza de quadril para o fundo das redes.

Eurico abre o placar para o Mais Querido no jogo contra o Anápolis, VAAAAAAAAAAMOS! https://t.co/7ZC110cYjc pic.twitter.com/y8ZCdZf5JJ — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 29, 2026

Segunda etapa

Anápolis chega para o segundo tempo sendo mais ofensivo, apostando nos cruzamentos na área para tentar o gol de empate. Até o momento, aos 10 minutos, não houve nenhum lance de perigo.



Aos 19', Fernandinho, de fora da área, engana a marcação do Santa e lança uma bomba, criando a chance mais perigosa dessa etapa. A bola passou perto do ângulo do goleiro Thiago Coelho, mas foi para fora.



Nos 26 minutos, a Cobra Coral se fecha totalmente para segurar o resultado, deixando o time inteiro na própria área. Enquanto isso, o Galo da Comarca vai crescendo na partida em busca do gol de empate.



Aos 28', gol de empate do Anápolis. Após um levantamento na área, Gonzalo desvia e Thiago Coelho faz a defesa. No rebote, a bola sobra para Fernando Viana, que deixa tudo igual no Jonas Duarte.



Tentando a virada, o Galo segue pressionando. Após cobrança de escanteio aos 34', o goleiro Thiago Coelho chamou a atenção dos defensores da Cobra Coral.



Fim de jogo no Estádio Jonas Duarte. O Santa Cruz empata contra o Anápolis fora de casa pelo placar de 1x1, com gols marcado por Eurico. pic.twitter.com/1onhjozjz7 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 29, 2026

Ficha técnica

Anápolis 1

Ravel; Vitinho (Fernando Viana), Hélder (Fernandinho), Rafael Costa e Carioca; Gharib (Felipe Pará), Samuel Michels (Mila), Júlio Gouveia e Juninho; Gonzalo e Matheus Lagoa (Gustavo Henrique). Técnico: Luiz Carlos

Santa Cruz 1

Thiago Coelho; Eurico Lima, Matheus Vinícius e William Alves; Arilson (Emerson Miranda), Silva e Alex Ruan (Zé Mário); Ronald, Renato, Eron (Tiago Marques) e Everaldo (Fabinho). Técnico: Cristian de Souza

Local: Jonas Duarte (Anápolis/GO)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO).

Assistentes: Fabio Pereira e Samuel Smith Nobrega Silva

Gols: Eurico, aos 38 do 1T. (S); Fernando Viana, aos 28 do 2T (A).

Cartões amarelos: Samuel Michels (A); Eron (S)

Público: 3.179

Renda: R$ 68.785,00

Veja também