Matemática para classificação Confira os cenários para classificação do Santa Cruz, fora do G4 da Série D antes da última rodada A Cobra Coral precisa vencer seu último jogo contra o Iguatu-CE e secar dois concorrentes diretos

De forma frustrante, o Santa Cruz chegou na última rodada da fase de grupos da Série D fora do G4. Após o empate contra o Potiguar de Mossoró em 1 a 1, no Arruda, a Cobra Coral permaneceu na quinta posição com 20 pontos. Confira a matemática do Tricolor para se classificar ao mata-mata:

O G4 do grupo 3 da quarta divisão está composto, do primeiro ao quarto, por: Nacional de Patos (23 pontos), Sousa-PB (23), Pacajus-CE (22) e Potiguar de Mossoró (22). Das equipes de fora do grupo de classificação, apenas o Santa Cruz tem chance de conquistar a vaga.

A 14° rodada terá os seguintes jogos, todos disputados no domingo (23) às 18h:

Potiguar-RN x Nacional-PB

Sousa-PB x Globo-RN

Iguatu-CE x Santa Cruz

Campinense x Pacajus-CE

A classificação do Santa Cruz passa necessariamente por um triunfo na última rodada. Como tem apenas cinco vitórias na competição, a Cobra Coral não consegue passar Nacional-PB e Sousa-PB pelo critério de desempate. O torcedor coral vai precisar secar Pacajus-CE e Potiguar-RN. Veja os cenários:

Caso o Santa Cruz vença sua partida, vai torcer para pelo menos um dos concorrentes serem derrotados. Assim o Tricolor chegaria a 23 pontos e superaria os 22 do adversário direto.

Outro cenário possível é caso o Santa Cruz vença e um dos concorrentes empate:

*O Santa passa o Potiguar caso derrote o Iguatu por dois gols de diferença.

*O Santa passa o Pacajus-CE caso derrote o Iguatu por três gols de diferença.

