Carinho

Santa Cruz: centenas de tricolores recebem delegação no Arruda

Dirigentes, jogadores e comissão técnica chegaram na noite desta segunda-feira (08)

Dezenas de torcedores do Santa Cruz foram ao Arruda para recepcionar a deleção coral

Centenas de torcedores do Santa Cruz foram ao estádio do Arruda, nesta segunda-feira (08), para receber a delegação coral um dia após a conquista do acesso à Série C 2026. Os apaixonados tricolores celebraram o momento, mas já imaginam um 'futuro de glórias' para o clube. 

A chegada da delegação do Santa Cruz estava planejada para acontecer no meio da tarde. Contudo, o tombamento de um caminhão na BR-101 atrasou a chegada do elenco tricolor ao Recife. 

Diversos torcedores aguardaram por horas na frente da sede do clube. Os ônibus com comissão técnica, jogadores e dirigentes desembarcaram no Arruda por volta das 18h35. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

 

Um desses torcedores foi Daniel José, morador do bairro do Jordão, que teve a oportunidade de acompanhar a partida em Natal. "Cheguei de viagem às 5h. Eu não dormi nada. Praticamente cheguei em casa e vim para aqui, estou esperando desde às 11h", contou. 

Daniel José, torcedor do Santa Cruz, esteve na chegada da delegação ao Arruda 

Também muito feliz com a conquista tricolor e relembrando histórias do passado do clube, o torcedor Pedro Morais esteve no Arruda para saudar o time e tentar enxergar um futuro de conquistas. 

"Tinha a certeza no coração que o Santa Cruz ia conseguir o acesso. Foi um cenário muito parecido com o título da Copa do Nordeste em 2016, sofremos gol e tivemos que buscar o empate", iniciou. 

Próximo da implementação da SAF, da possibilidade de maiores investimentos, além da disputa de competições maiores, Pedro acredita em dias melhores. 

"O Santa Cruz é um clube de muitas lutas, o próprio hino diz: “ao teu passado de glória”. Mas essa trajetória que chega é para pensarmos positivo, se organizar para ter uma Série C com tranquilidade, para conseguir um acesso à Série B sem sufoco e assim sucessivamente", disse. 

Pedro Morais, torcedor do Santa Cruz 

