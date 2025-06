Santa Cruz defende invencibilidade de 14 anos contra o Central

A- A+

Santa Cruz e Central entram em campo no próximo domingo (29), às 17h, no estádio do Arruda, pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Duas equipes centenárias, Cobra Coral e Patativa já se enfrentaram 76 vezes entre embates pelo Campeonato Brasileiro e Estadual.

No duelo deste fim de semana, o Santa Cruz leva uma ampla vantagem histórica. O Tricolor não perde para o Central desde 2011, quando foi derrotado por 3x0, no Arruda, pelo Pernambucano daquele ano.

A partida também marcou a única derrota do Santa Cruz para o Central atuando como mandante. No total, foram 40 partidas do Tricolor em casa, com 27 vitórias, 12 empates e apenas um revés.

Desde então, os times se enfrentaram 22 vezes, com 16 vitórias do Santa Cruz e seis empates. Neste ano, tricolores e alvinegros já se enfrentaram em duas oportunidades.

Pelo Pernambucano de 2025, no Arruda, a Patativa até abriu o placar com Moacir, mas sofreu a virada com gols do meia Matheus Melo e do atacante Everton Felipe, que já deixou o clube. Essa derrota por 2x1 sacramentou praticamente o rebaixamento da equipe caruaruense à Série A2 do Estadual.

Central não conseguiu sustentar a vantagem diante do Santa, no Pernambucano, sendo rebaixado à Série A2 - Foto: Marlon Costa/AGIF

Pelo primeiro turno da atual Série D, em Caruaru, a Cobra Coral levou novamente a vantagem. Geovany e Thiaguinho marcaram para os tricolores; Kauê Pires descontou para os alvinegros. Apesar do revés, desde então o Central vem numa crescente e não perde há quatro jogos.

Santa Cruz bateu o Central, em Caruaru, no primeiro turno da atual fase de grupos da Série D - Foto: Rafael Vieira/FPF

Veja também