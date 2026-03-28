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Futebol Pernambucano Santa Cruz chega a 13 contratações após o estadual; confira o atual elenco Nova janela abrirá somente no dia 20 de julho

A janela interna de transferências foi fechada nesta sexta-feira (27) e o Santa Cruz encerrou o período com 13 contratações, promovendo uma grande reformulação no elenco coral em comparação ao time que disputou o Campeonato Pernambucano e a Copa do Brasil.

Com isso, o Tricolor já tem definida uma parte importante do elenco que seguirá até a abertura da próxima janela de contratações, que abrirá somente no dia 20 de julho - até o dia 11 de setembro -, em que a Série C já estará próxima da 15ª rodada da primeira fase.

Após o encerramento da participação do Santa no Estadual, o clube apresentou Marquinhos, ex-Maguary, e Eron, que estava sem clube após passagem pelo futebol japonês. Os dois jogadores estiveram em campo na eliminação da Cobra Coral para o Sousa, ainda na segunda fase da Copa do Brasil, nos pênaltis, em plena Arena de Pernambuco.

Na sequência, já com o aval de Alex Brasil, novo diretor-executivo de futebol, chegaram mais 11 contratações: Régis, meia ex-Remo; Silva, volante ex-Camboriú; Zé Mário, lateral ex-Velo Clube; Thiago Ennes, lateral ex-Caxias; Léo Costa, volante ex-Duhok/IRQ; Tiago Marques, atacante ex-North Esporte; Ronald, atacante ex-Tombense; Edson Miranda, zagueiro ex-Athletic; Fabinho, volante ex-Retrô; Thiago Coelho, goleiro ex-Ponte Preta; e

Nilton, meia ex-Camboriú.

Saídas

Na contrapartida, quatro jogadores deixaram ou encaminham suas saídas do Arruda. Ianson foi envolvido na negociação da chegada de Thiago Ennes com o Caxias e foi o primeiro a ser confirmado a saída. Na sequência, Pedro Costa foi emprestado ao Volta Redonda e ficará no clube carioca até o término do contrato.

Jogadores experientes e de larga carreira, mas que não cumpriram com as expectativas, o goleiro Felipe Alves, que tem contrato até 2029, e o centroavante argentino Ariel estão negociando suas rescisões contratuais. Outras saídas podem acontecer.

Mais chegadas

Apesar de a janela ter sido fechada, isso não quer dizer que novos nomes não possam desembarcar no Recife. Segundo o Conselho Técnico da Série C, a exceção era de jogadores que estavam disputando os Estaduais.

Desse modo, assim como foi o caso do volante Fabinho, que estava livre no mercado, o Santa pode contratar e inscrever jogadores sem contratos vigentes. Situação parecida à que vive o atacante Everaldo, ex-Sport, que em 2025 defendeu o Coritiba. Informações dão conta de que o jogador foi procurado pela direção tricolor.

A estreia do Santa Cruz na Série C está marcada para o dia 6 de abril, numa segunda-feira, às 20h. Originalmente marcado para a Arena de Pernambuco, o clube segue trabalhando para obter os laudos e levar o jogo para o Arruda.

Elenco do Santa Cruz:



Goleiros: Thiago Coelho, Rokenedy, Thiago Henrique e Gabriel Souza;

Zagueiros: Matheus Vinícius, William Alves, Eurico Lima, Edson Miranda e Harley (base)

Lateral-esquerda: Rodrigues, Alex Ruan, Zé Mário e David Cabeça (base);

Lateral-direita: Israel e Thiago Ennes;

Volantes: Wagner Balotelli, Silva, Fabinho, Pedro Favela, Gabriel Galhardo, Andrey e Lucas Fabiel (base);

Meias: Willian Jr., Patrick Allan, Régis, Nilton e Matheus Castilho (base);

Atacantes: Vitinho, Robinho, Renato, Tiago Marques, Quirino, Matheus Régis, Eron, Marquinhos, Ronald, Vinícius Hora (base) e Ryan (base).

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