A- A+

Santa Cruz Santa Cruz chega ao quarto gol sofrido de bola aérea no ano e liga alerta de Schülle: "preocupa" Treinador salientou que tem dado ênfase à bola parada no dia a dia coral

Depois de um começo de Pernambucano animador, as duas derrotas em clássicos começaram a deixar em evidência o que pode ser melhorado no time do Santa Cruz. A bola parada, por exemplo, tem sido o carma tricolor neste início de ano. Dos seis gols sofridos pelo time dirigido por Itamar Schülle, quatro foram pelo ar. Estatística que tem deixado o treinador em alerta.

"Preocupa. Temos trabalhado muito nisso, no que fazer para solucionar. Temos treinos que trabalhamos só este tipo de situação. Não só bola parada, posicionamento, mas, também, orientação, posição do corpo, como o adversário se porta. Isso tudo faz parte do treinamento, mas foge da mão da gente na hora do jogo", começou o técnico.

"É continuar orientando, mostrando. Temos que trabalhar, não temos outra coisa a fazer. Trabalhar e acreditar como sempre. Estamos na metade da competição e agora é se preparar para o próximo jogo", continuou.

Ainda segundo Itamar Schülle, depois de um bom início de Estadual do Santa Cruz, a hora agora é de manter a tranquilidade para que o trem não saia dos trilhos, de olho na sequência do campeonato. Neste domingo (28), o Tricolor inicia, em dois turnos, a preparação para o duelo com o Porto, marcado para quarta-feira (31), às 19h, em Caruaru.

"Nos momentos bons, a gente fica saboreando e acha que está tudo bacana. Mas é na dificuldade que temos que ter a tranquilidade, tentar evoluir algumas coisas, e é isso que vamos fazer a partir de amanhã (domingo) quando nos reapresentarmos aqui no Arruda", relatou.



Veja também

Futebol Comitê gestor do Sport critica organização e arbitragem do Estadual: "preocupação grande"